«МЮ» интересен 20-летний левый защитник «Борнмута» и Венгрии Керкез

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Сборная Венгрии по футболу возможные трансферы Борнмут Милош Керкез Футбол

«МЮ» интересен защитник Борнмута» Милош Керкез.

По данным инсайдера Фабрицио Романо, летом «Манчестер Юнайтед» намерен подписать левого защитника. Керкез рассматривается клубом в числе кандидатов, однако на данный момент переговоры по его трансферу не ведутся.

Отмечается, что «Борнмут» запросит за игрока сборной Венгрии «значительную сумму».

В сезоне-2023/24 Керкез провел за «Борнмут» 28 матчей в АПЛ. Подробная статистика 20-летнего защитника – здесь.

1 комментарий
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Почему бы и нет. Осталось только деньги под него найти.

Увы, Маласиа все никак не может вылечиться, хотя его брали за абсолютно адекватные деньги, и он был неплох, пока не сломался.
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