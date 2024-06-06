«МЮ» интересен 20-летний левый защитник «Борнмута» и Венгрии Керкез

«МЮ» интересен защитник Борнмута» Милош Керкез.

По данным инсайдера Фабрицио Романо, летом «Манчестер Юнайтед» намерен подписать левого защитника. Керкез рассматривается клубом в числе кандидатов, однако на данный момент переговоры по его трансферу не ведутся.

Отмечается, что «Борнмут» запросит за игрока сборной Венгрии «значительную сумму».

В сезоне-2023/24 Керкез провел за «Борнмут» 28 матчей в АПЛ. Подробная статистика 20-летнего защитника – здесь.