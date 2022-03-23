Дюков о новом лимите и Путине: «Мы считаемся с мнением президента. Решение в интересах российского футбола»

Президент РФС высказался об отношении к лимиту на легионеров.

– Работу по легионерам РФС начал обсуждать с Минспорта еще в прошлом году, была проведена большая работа, мы вышли на решение, которое предполагает на урегулирование следующего: не менее 12 доморощенных игроков, 4 из них подготовлено самим клубом. Доморощенным считается игрок, который прошел обучение в течение трех лет с 14 по 17 лет.

Предполагается, что в заявку может быть включено до 13 недоморощенных [игроков]. Что касается лимита на использование иностранных игроков на футбольном поле, их должно быть не более восьми.

Данное решение обсуждалось в совокупности с другой мерой: введением своеобразного налога на использование легионеров, создание фонда из этих отчислений, средства откуда будут идти российским клубам, которые будут использовать молодых игроков.

Но теперь решение по этой мере будет принято только после стабилизации финансовой и экономической ситуаций. Это стратегическое решение, которое обсуждалось продолжительное время. Нам нужно думать о долгосрочных перспективах и принимать решения. Мы ждем приказ от Минспорта, тогда исполком примет решение.

– 13 иностранцев в заявке и 8 из них на поле – это решение не противоречит мнению президента?

– Мы считаемся с мнением президента, с этим мнением считается и Минспорта. Была проведена серьезная аналитическая работа, мы нашли аргументы для того, чтобы нашим контрагентом в переговорах был Минспорта, которое представляет правительство. В диалоге мы и вышли на это решение.

Данный лимит дает возможность быть 13 легионерам, но у вас может быть их ноль. Это просто дает большую свободу клубам. Это не означает, что произойдет рост числа легионеров. Это решение в интересах российского футбола, это мнение футбольной общественности и РФС, – заявил .

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