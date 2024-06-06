«Бавария» будет платить Та 9+3 млн евро в год в случае перехода. Защитник «Байера» согласен на трансфер, окончательное решение – после Евро
«Бавария» согласовала с Джонатаном Та сумму его дохода в случае перехода.
По информации журналистов Bild Кристиана Фалька и Тоби Альтшаффля, защитник «Байера» будет получать фиксированную зарплату в 9 млн евро плюс 3 млн бонусов в год, если перейдет в мюнхенский клуб.
Игрок дал принципиальное согласие на трансфер, однако окончательное решение будет принято после окончания чемпионата Европы.
В прошедшем сезоне 28-летний футболист сыграл в 31 матче Бундеслиге, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. Полная статистика немца доступна здесь.
Байер: пост принял.