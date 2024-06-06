«Бавария» будет платить Та 9+3 млн евро в год в случае перехода. Защитник «Байера» согласен на трансфер, окончательное решение – после Евро

Теги Бавария Байер бундеслига Германия возможные трансферы Евро-2024 Джонатан Та деньги Футбол

«Бавария» согласовала с Джонатаном Та сумму его дохода в случае перехода.

По информации журналистов Bild Кристиана Фалька и Тоби Альтшаффля, защитник «Байера» будет получать фиксированную зарплату в 9 млн евро плюс 3 млн бонусов в год, если перейдет в мюнхенский клуб.

Игрок дал принципиальное согласие на трансфер, однако окончательное решение будет принято после окончания чемпионата Европы.

В прошедшем сезоне 28-летний футболист сыграл в 31 матче Бундеслиге, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. Полная статистика немца доступна здесь.

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12 комментариев
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Компани еще и сам может выйти на поле и показать мастер-класс в центре обороны 😎
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Боруссия: пост сдал.
Байер: пост принял.
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Ответ TAGAY
Где то читал что у Байера санкции на Баварию и не продают своих игроков мюнхенцам.. это правда? Если да, то как они Та подпишут?
Игрок может не продлевать контракт, у игрока могут быть прописаны отступные, игрок может саботировать тренировки. Желание клуба не всегда определяющее.
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Ответ ОттоДракула
Боруссия: пост сдал. Байер: пост принял.
Да из Байера друг за другом уже приходили Лусио, Зе Роберто и Баллак.
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Та так то 9 лет в Байере провел, не говорю, что должен был остаться, хотя было бы красиво (в баварии не будет железным основным, кажется)
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Где то читал что у Байера санкции на Баварию и не продают своих игроков мюнхенцам.. это правда? Если да, то как они Та подпишут?
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А ведь когда-то Та был тем еще привозилой.
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Ну не может Бавария нарыть никого в другом месте,главное подоить конкурента.
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подождите а Компани этот трансфер одобряет? ему нужен такой защитник? Чет трансферы идут параллельно с трансфером Компани.
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Ответ TAGAY
Где то читал что у Байера санкции на Баварию и не продают своих игроков мюнхенцам.. это правда? Если да, то как они Та подпишут?
Возможно не продлевает контракт, и чтоб бесплатно не ушел могут продать
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Ответ ОттоДракула
Боруссия: пост сдал. Байер: пост принял.
Прошло 22 года и ничего не изменилось
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