«Челси», «Ньюкасл» и «Астон Вилла» поддерживают иск «Сити» против АПЛ из-за правил работы со спонсорами. На стороне лиги 10-12 клубов, включая «МЮ» и «Арсенал» (Daily Mail)

«Челси», «Ньюкасл» и «Астон Вилла» поддерживают иск «Ман Сити» к АПЛ.

Ранее манчестерский клуб начал юридический процесс против Премьер-лиги с целью отменить правила о сделках с ассоциированными сторонам и добиться возмещения ущерба.

Правила, введенные в декабре 2021 года после продажи « » саудовцам, призваны поддерживать конкурентоспособность, не позволяя клубам раздувать коммерческие сделки с компаниями, связанными с их владельцами. Такие соглашения подлежат независимой оценке на предмет «справедливой рыночной стоимости».

По информации Daily Mail, все три клуба считают претензии « » обоснованными. Пока только один из них, предположительно « », представил заявление, оспаривающее ограничение сделок.

«Ньюкасл» воздержался в последних голосованиях по этому вопросу, но, учитывая то, что клуб принадлежит саудовским владельцам и уже заключил спонсорское соглашение с саудовской фирмой по организации мероприятий Sela, победа «Сити» в споре будет воспринята «сороками» с воодушевлением.

Совладелец « », египетский миллиардер Нассеф Савирис, близок к главе «Сити» и разделяет его разочарование по поводу введенных ограничений на расходы.

Вместе с тем сообщается, что от 10 до 12 клубов уже предоставили информацию в поддержку Премьер-лиги, речь идет о письмах свидетельские показаниях. Среди этих клубов называются « », « », « », « », « » и « ».

«Ман Сити» подал «беспрецедентный» иск против АПЛ из-за правил работы со спонсорами – с обвинением в «тирании большинства» и «дискриминации». Победа «горожан» повлияет на дело о 115 нарушениях ФФП