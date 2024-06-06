«Челси», «Ньюкасл» и «Астон Вилла» поддерживают иск «Сити» против АПЛ из-за правил работы со спонсорами. На стороне лиги 10-12 клубов, включая «МЮ» и «Арсенал» (Daily Mail)
«Челси», «Ньюкасл» и «Астон Вилла» поддерживают иск «Ман Сити» к АПЛ.
Ранее манчестерский клуб начал юридический процесс против Премьер-лиги с целью отменить правила о сделках с ассоциированными сторонам и добиться возмещения ущерба.
Правила, введенные в декабре 2021 года после продажи «Ньюкасла» саудовцам, призваны поддерживать конкурентоспособность, не позволяя клубам раздувать коммерческие сделки с компаниями, связанными с их владельцами. Такие соглашения подлежат независимой оценке на предмет «справедливой рыночной стоимости».
По информации Daily Mail, все три клуба считают претензии «Манчестер Сити» обоснованными. Пока только один из них, предположительно «Челси», представил заявление, оспаривающее ограничение сделок.
«Ньюкасл» воздержался в последних голосованиях по этому вопросу, но, учитывая то, что клуб принадлежит саудовским владельцам и уже заключил спонсорское соглашение с саудовской фирмой по организации мероприятий Sela, победа «Сити» в споре будет воспринята «сороками» с воодушевлением.
Совладелец «Астон Виллы», египетский миллиардер Нассеф Савирис, близок к главе «Сити» Хальдону Аль Мубараку и разделяет его разочарование по поводу введенных ограничений на расходы.
Вместе с тем сообщается, что от 10 до 12 клубов уже предоставили информацию в поддержку Премьер-лиги, речь идет о письмах свидетельские показаниях. Среди этих клубов называются «Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Тоттенхэм», «Брайтон», «Фулхэм» и «Вулверхэмптон».
«Ман Сити» подал «беспрецедентный» иск против АПЛ из-за правил работы со спонсорами – с обвинением в «тирании большинства» и «дискриминации». Победа «горожан» повлияет на дело о 115 нарушениях ФФП