Мбаппе забил и сделал 2 ассиста в игре с Люксембургом. До рекорда Жиру в сборной Франции – 10 голов

Килиан Мбаппе набрал 3 очка в матче Франция – Люксембург.

Форвард « » поучаствовал во всех трех голах французов в товарищеском матче (3:0).

На 43-й минуте матча чемпион мира ассистировал Рандалю Коло-Муани, на 70-й – , а на 85-й забил сам с паса бывшего партнера по « » Брэдли Барколя.

забил 47-й гол в 78-й игре за сборную Франции. В списке лучших бомбардиров его опережают лишь Тьерри Анри (51 гол) и (57).