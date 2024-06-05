Мбаппе забил и сделал 2 ассиста в игре с Люксембургом. До рекорда Жиру в сборной Франции – 10 голов
Килиан Мбаппе набрал 3 очка в матче Франция – Люксембург.
Форвард «Реала» поучаствовал во всех трех голах французов в товарищеском матче (3:0).
На 43-й минуте матча чемпион мира ассистировал Рандалю Коло-Муани, на 70-й – Жонатану Клоссу, а на 85-й забил сам с паса бывшего партнера по «ПСЖ» Брэдли Барколя.
Мбаппе забил 47-й гол в 78-й игре за сборную Франции. В списке лучших бомбардиров его опережают лишь Тьерри Анри (51 гол) и Оливье Жиру (57).
Барсоглоры теперь пристально будут следить за своим новым хозяином - Мбаппе.