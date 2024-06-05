Мбаппе забил и сделал 2 ассиста в игре с Люксембургом. До рекорда Жиру в сборной Франции – 10 голов

Теги Марсель ПСЖ Тьерри Анри Реал Мадрид Сборная Франции по футболу лига 1 Франция Ла Лига сборная Люксембурга по футболу Оливье Жиру товарищеские матчи (сборные) Килиан Мбаппе Рандаль Коло-Муани Жонатан Клосс Брэдли Барколя Футбол

Килиан Мбаппе набрал 3 очка в матче Франция – Люксембург.

Форвард «Реала» поучаствовал во всех трех голах французов в товарищеском матче  (3:0).

На 43-й минуте матча чемпион мира ассистировал Рандалю Коло-Муани, на 70-й – Жонатану Клоссу, а на 85-й забил сам с паса бывшего партнера по «ПСЖ» Брэдли Барколя.

Мбаппе забил 47-й гол в 78-й игре за сборную Франции. В списке лучших бомбардиров его опережают лишь Тьерри Анри (51 гол) и Оливье Жиру (57).

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13 комментариев
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Новый хозяин борсалоны )
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Черепаха 🐢 обгонит всех.
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Франция один из главных фаворитов.
Барсоглоры теперь пристально будут следить за своим новым хозяином - Мбаппе.
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Ответ сларк
Новый хозяин борсалоны )
Ты всегда говоришь на языке фактов.
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Новый-старый вершитель истории в нашем стане ✊
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Уже скоро! Что, впрочем, не удивляет!
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уже не привычно что он теперь игрок реала
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Ответ Саша Вжухов
Рекорды Роналду в матчах против Эстонии, Фарер, Лихтенштейнов не думаю, что побьет
Вот я и пишу, значит будущий хозяин карликов)) вдруг повезёт)
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Ответ Dragon Z
Новый хозяин карликов!)
месси ? Согласен
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