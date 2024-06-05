Мостовой о Станковиче в «Спартаке»: «Додумались мыслить по-футбольному. Аллилуйя! Они должны быть минимум в тройке, но туда попадают по объявлению такие, как Абаскаль»

Теги Спартак Зенит Деян Станкович премьер-лига Россия Барселона Лионель Месси Лига чемпионов УЕФА Александр Мостовой Пеп Гвардиола Гильермо Абаскаль Футбол

Александр Мостовой оценил назначение Деяна Станковича в «Спартак».

Сербский специалист возглавит красно-белых со следующего сезона.

– Есть ощущение, что Станкович может привести «Спартак» к чемпионству?

– Во-первых, есть ощущение, что в «Спартаке» наконец-то додумались мыслить по-футбольному. Многим мои слова не нравятся, но для того мы и играли много лет в футбол, чтобы высказывать свое мнение. Мы заслуживаем, чтобы наше мнение слушали. Два года я говорил, что нельзя брать в «Спартак» человека по объявлению. И спустя два года до них дошло…

Сейчас пришел Станкович – аллилуйя! Но никто не гарантирует тебе победу, когда есть «Зенит» – команда с 15 бразильцами. Но мы можем хотя бы говорить на футбольном языке с человеком, который отдал этому виду спорта многое и был одним из лучших полузащитников в Европе. Так что уже есть все, о чем можно мечтать.

– Но у него не такой большой опыт…

– Сколько я видел тренеров вообще без опыта, которые потом выигрывали Лигу чемпионов… У Гвардиолы тоже не было никакого опыта, он пришел в «Барселону» с Месси и компанией. Сидел на лавке и говорил: «Ничего себе у меня команда играет, Месси по 10 человек обыгрывает». Но Гвардиола ничего же не делал, там Месси забивал и отдавал.

– Но у Станковича остался тот же состав, который был у Абаскаля.

– Да, но это не «Барселона» с Месси. Вообще у Станковича нормальная команда. Я всегда смотрю на состав и говорю: «Спартак» должен быть минимум в тройке. Но попадают туда по объявлению такие люди, как Абаскаль, поэтому они и мучаются, – сказал Мостовой.

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10 комментариев
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Царь благословил на служение 😎
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Раскусил таки лысого шарлатана
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Неверно, чтоб Спартак заиграл нужен не Абаскаль или Клопп с Гвардиолой, достаточно иметь всего лишь Семака и Газпром
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Осталось дождаться как будет играть Спартак при Станковиче.
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Тем временем Испанец уже нашёл работу , a этот клоун все гавкает...
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