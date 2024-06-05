Глава «Ман Сити» о Гвардиоле: «Футбол в Англии изменился благодаря его стилю. Пеп побил почти все рекорды. Найдем решение насчет его будущего»

Глава «Манчестер Сити» высказался о будущем Пепа Гвардиолы.

Ранее сообщалось, что покинет пост главного тренера « » в 2025 году.

«Трудно выразить словами, что Пеп сделал для этого клуба. Он побил почти все возможные рекорды. Шесть титулов за последние семь лет, четыре подряд, и число побед продолжает увеличиваться.

Английский футбол изменился благодаря стилю, который Пеп привнес в лигу. Пеп всегда был привержен клубу и каждому контракту, который он подписывал с нами. Его будущее, как всегда, мы определим вместе, и я не сомневаюсь, что мы найдем правильное решение, которое устроит и Пепа, и нас», – сказал Хальдон аль .