Глава «Ман Сити» о Гвардиоле: «Футбол в Англии изменился благодаря его стилю. Пеп побил почти все рекорды. Найдем решение насчет его будущего»
Глава «Манчестер Сити» высказался о будущем Пепа Гвардиолы.
Ранее сообщалось, что Гвардиола покинет пост главного тренера «Манчестер Сити» в 2025 году.
«Трудно выразить словами, что Пеп сделал для этого клуба. Он побил почти все возможные рекорды. Шесть титулов АПЛ за последние семь лет, четыре подряд, и число побед продолжает увеличиваться.
Английский футбол изменился благодаря стилю, который Пеп привнес в лигу. Пеп всегда был привержен клубу и каждому контракту, который он подписывал с нами. Его будущее, как всегда, мы определим вместе, и я не сомневаюсь, что мы найдем правильное решение, которое устроит и Пепа, и нас», – сказал Хальдон аль Мубарак.
Так что не нужно прибедняться.
Было меньше ресурсов, так и выиграл Клопп меньше.
Несколько сезонов великих выдал, никто не спорит.
Не уверен, что он в принципе вернется в клубный футбол уже.