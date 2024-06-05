Глава «Ман Сити» о Гвардиоле: «Футбол в Англии изменился благодаря его стилю. Пеп побил почти все рекорды. Найдем решение насчет его будущего»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Пеп Гвардиола Хальдон аль Мубарак Футбол

Глава «Манчестер Сити» высказался о будущем Пепа Гвардиолы.

Ранее сообщалось, что Гвардиола покинет пост главного тренера «Манчестер Сити» в 2025 году.

«Трудно выразить словами, что Пеп сделал для этого клуба. Он побил почти все возможные рекорды. Шесть титулов АПЛ за последние семь лет, четыре подряд, и число побед продолжает увеличиваться.

Английский футбол изменился благодаря стилю, который Пеп привнес в лигу. Пеп всегда был привержен клубу и каждому контракту, который он подписывал с нами. Его будущее, как всегда, мы определим вместе, и я не сомневаюсь, что мы найдем правильное решение, которое устроит и Пепа, и нас», – сказал Хальдон аль Мубарак.

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23 комментария
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Футбол в Англии изменился благодаря соперничеству Клоппа и Гвардиолы!
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Ответ Инсаф Галиуллинн
Тратят, но одно дело когда у тебя жадное руководство, наподобии Арсенала при Венгере и совсем другое когда у тебя во владельцах богатые шейхи(не говорю, что шейхи это плохо, против них я ничего не имею)
мю потратил больше, Челси потратил не меньше ещё до американцев, но результатов как в сити у них и близко нет
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Ну дык теперь во 2-3-4-5 дивизионах во всей Европе мяч разыгрывают от вратаря. Пеп завершил эпоху бей@беги.
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Ответ madaev
Комментарий удален пользователем
другие же конечно не тратят деньги..
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Ответ Висита Эльмурзаев
мю потратил больше, Челси потратил не меньше ещё до американцев, но результатов как в сити у них и близко нет
Просто людям не объяснили что такое грамотная и разумная трата денег
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Ответ Этот Райола хочет денег
Сложный но одновременно интригующий вопрос, где Пеп продолжит карьеру. Может все-таки решится пойти на сборную или останется в Мансити. А то может решить в Италии реанимировать и перезапустить какой-нибудь бывший суперклуб.
надеюсь, увидеть его в ювентусе.
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Сложный но одновременно интригующий вопрос, где Пеп продолжит карьеру. Может все-таки решится пойти на сборную или останется в Мансити. А то может решить в Италии реанимировать и перезапустить какой-нибудь бывший суперклуб.
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Комментарий удален пользователем
Тики-така Барселоны перекочевала в Англию !!! Раньше от игр Каталонского Гранада постоянно тянуло в сон. Процент владения 80 на 20, ну и что? Без конечные пасы поперек и назад , без обострения, передача ради передачи ! В чем кайф ?? Сейчас аналогия в АПЛ . Поэтому лишь один , чудом завоеванный, европейский трофей ! Минусуйте, но это факт !!!
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Ответ voven01
Футбол в Англии изменился благодаря соперничеству Клоппа и Гвардиолы!
скорее благодаря тв контракту который сделал из апл суперлигу где любая команда покупает игроков за 50+ млн как нечего делать)
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Ответ Бенисио Дель Пьеро
Учитывая огромную разницу в ресурса то, что Клопп смог навязать Гвардиола такую конкуренцию это очень достойно. У Пепа там каждый год по новому защитнику, а Юргена большую часть его времени в Ливерпуле была одна линия защиты и все ее наизусть запомнили. Причем крайки Ливерпуля это Робертсон из Хала за копейки и воспитанник Трент. У Сити там в одну только защиту вложено столько, что диву даёшься
У Ливерпуля все нормально с ресурсами. Да, они беднее Сити, но в целом по европейским меркам это очень богатый клуб.
Так что не нужно прибедняться.
Было меньше ресурсов, так и выиграл Клопп меньше.
Несколько сезонов великих выдал, никто не спорит.
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Ответ Этот Райола хочет денег
Сложный но одновременно интригующий вопрос, где Пеп продолжит карьеру. Может все-таки решится пойти на сборную или останется в Мансити. А то может решить в Италии реанимировать и перезапустить какой-нибудь бывший суперклуб.
В сборную пойдет, он устал.
Не уверен, что он в принципе вернется в клубный футбол уже.
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Ответ Этот Райола хочет денег
Сложный но одновременно интригующий вопрос, где Пеп продолжит карьеру. Может все-таки решится пойти на сборную или останется в Мансити. А то может решить в Италии реанимировать и перезапустить какой-нибудь бывший суперклуб.
Мне кажется, скорее всего пойдет тренировать сборную, и получит или уже получил определенные акции сити футбол групп, и какую то должность в этой структуре.
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