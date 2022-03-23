РФС передал на утверждение Минспорта новый лимит: максимум 8 легионеров на поле, не более 13 в заявке

РФС подвел итоги заседания исполкома, которое состоялось 23 марта.

В частности, исполком принял решение передать на утверждение Министерства спорт РФ новый лимит на легионеров.

Согласно проекту лимита, с сезона-2022/23 в заявке на сезон может быть не более 13 легионеров (сейчас 8) и не менее 12 доморощенных игроков. При этом одновременно на поле смогут выйти не более 8 легионеров.

Кроме того, исполком «принял к сведению» предложение РПЛ об изменении системы ротации клубов между РПЛ и ФНЛ по итогам сезона-2021/22, а также поддержал решение по поводу декларации о заинтересованности в подаче заявки на проведение в России чемпионата Европы 2028 или 2032 годов.

РФС не принял предложение по расширению РПЛ до 18 команд