Андрей Аршавин: «Зениту» нужно сделать работу над ошибками. Ошибки – некоторые трансферы. Какие? Я хочу еще поработать в клубе»

Теги Зенит Андрей Аршавин премьер-лига Россия Далер Кузяев Малком Это футбол, брат! Футбол

Андрей Аршавин высказался о причинах спада «Зенита» в этом сезоне.

Петербуржцы стали чемпионами России в последнем туре, опередив «Краснодар» и «Динамо» на одно очко. «Зенит» набрал 57 очков за сезон – за всю историю РПЛ (с 2002 года) чемпион никогда не набирал так мало.

– «Зениту» нужно сделать работу над ошибками. Если он ее сделает, следующий сезон выиграет с преимуществом.

– Какие были ошибки в этом году?

– Некоторые трансферы. Из-за этого не нашли замену Малкому и Кузяеву.

– Какие трансферы?

– Я хочу еще поработать в «Зените», – заявил заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию в беседе на ютуб-канале «Это футбол, брат!»

Материалы по теме

19 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Вероятно Андрей имел ввиду Ахметова, Коваленко, возможно Фернандеса. Пока толку от них никакого.
+26
-3
+23
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Вероятно Андрей имел ввиду Ахметова, Коваленко, возможно Фернандеса. Пока толку от них никакого.
Поскольку я, как, вероятно, и Вы, не работаю в системе Зенита, то я к этому списку добавлю еще и Изидора. Даже несмотря на несколько забитых им голов. Ренана, который сейчас в аренде, тоже, имхо, стоит продать, если он не начнет резко прибавлять в ближайшие месяцы.
+14
0
+14
Артур хороший трансфер. А вот Изидора и троих паспортистов непонятно нахрена взяли.
+9
-1
+8
Ответ Циник Петербургский
Поскольку я, как, вероятно, и Вы, не работаю в системе Зенита, то я к этому списку добавлю еще и Изидора. Даже несмотря на несколько забитых им голов. Ренана, который сейчас в аренде, тоже, имхо, стоит продать, если он не начнет резко прибавлять в ближайшие месяцы.
Ренан выглядел нормальным трансфером, Изидор, Ахметов и Марио изначально как бред выглядели.
Хотели как с Жирковым или Семаком повторорить историю.
Только Ахметов не Семак, а Марио уже не Жирков
+8
0
+8
Коваленко - в аренду; Фернандес - на выход; Изидор - на органы 😅
+7
0
+7
Я не вижу ни одного прям ошибочного трансфера. Есть просто не очень нужные.
Ахметов, Коваленко - раз в несколько матчей выходить на 3 минуты в концовке может и Васильев
Фернандес - слишком много травм. Когда выходил на поле, то каши не портил, но и ничего интересного на поле не добавлял.
Изидор может выстрелить. Видно, что у него есть сильные стороны : удар, скорость, техника.Думаю что его может прорвать, как и Кассьеру в этом году.
Артур не до конца адаптировался. Он техничный, умный, но ещё сильно тушуется и боится брать инициативу на себя. Малком полтора года был точно таким же .
Педро всего 18 лет и потенциала в нём вагон. Это будущее клуба.
+9
-3
+6
Ответ Зелёный гопник
Коваленко - в аренду; Фернандес - на выход; Изидор - на органы 😅
Жесткий Вы )) Я б Изидора отправил в курьеры. А что? Скорость у него есть.
+3
0
+3
Ответ Antonio Gaudi
Я не вижу ни одного прям ошибочного трансфера. Есть просто не очень нужные. Ахметов, Коваленко - раз в несколько матчей выходить на 3 минуты в концовке может и Васильев Фернандес - слишком много травм. Когда выходил на поле, то каши не портил, но и ничего интересного на поле не добавлял. Изидор может выстрелить. Видно, что у него есть сильные стороны : удар, скорость, техника.Думаю что его может прорвать, как и Кассьеру в этом году. Артур не до конца адаптировался. Он техничный, умный, но ещё сильно тушуется и боится брать инициативу на себя. Малком полтора года был точно таким же . Педро всего 18 лет и потенциала в нём вагон. Это будущее клуба.
Мне пока видится, что Артур - новый Роберт Мак и ждать от него какого-то раскрытия не стоит. Ему не хватает чего-то из набора:

- игровой интеллект
- выдающийся дриблинг
- сумасшедшая скорость

чтоб быть заметным на своей позиции. Очень как-то пока всё средненько. Но это только мой взгляд.
+2
0
+2
Ответ Onion
Артур хороший трансфер. А вот Изидора и троих паспортистов непонятно нахрена взяли.
Изидор и Фернандес это балласт...не вписались они не основной состав, не в кубковый.
+2
-1
+1
Ответ Onion
Артур хороший трансфер. А вот Изидора и троих паспортистов непонятно нахрена взяли.
15 млн за человека, который играет только назад и поперек, которого брали на место правого инсайда, а играет он левого латераля... Это что угодно, но не "хороший трансфер".
По остальным персонажам согласен.
+3
-2
+1
Согласен Коваленко,Ахметов и Изидор это баласт....
Но нам нужны русские игроки это точно!
К сожалению не все готовы сидеть в запасе и получать бабки...
Свежий пример это Круг!!!!
Я из Гатчины и знал его отца...
Но никак не ожидал что он уйдёт...
Отец это бы не одобрил точно!!!! Батя очень хотел чтобы Данька играл в Зените!
Даня удачи тебе !!!! Но ты не прав что так поступил не сказав сразу Богданычу!
0
0
0
Изидора, Ду Кейроса, Коваленко, Бакаева и Ахметова прям 100% надо продавать. Фернандесу говорить - пока, Марио!
С этого надо начать исправлять ошибки.
0
0
0
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Вероятно Андрей имел ввиду Ахметова, Коваленко, возможно Фернандеса. Пока толку от них никакого.
Плюс Артур! Нереально дорогое полено. Чемпионский гол - это тупо удача. Сомневаюсь, что он будет прогрессировать. Ничего кроме убрать под левую и пробить он не может, а это читаемо
0
0
0
Ответ Циник Петербургский
Поскольку я, как, вероятно, и Вы, не работаю в системе Зенита, то я к этому списку добавлю еще и Изидора. Даже несмотря на несколько забитых им голов. Ренана, который сейчас в аренде, тоже, имхо, стоит продать, если он не начнет резко прибавлять в ближайшие месяцы.
По поводу Изидора есть пока небольшая, но надежда. Видно его большое старание и желание играть, напрашивается аналогия с Кассьеррой, который после Сочи надолго затормозил, но потом прорвало. Мне до сих пор жаль что не сумели удержать Ивана, был бы надëжный вратарь, но там по слухам взбунтовалась его жена, а тут уже и деньги бессильны. Уж если бабе "вожжа под хвост попала", то все аргументы не работают.
0
0
0
Ответ Андрей Наполов
Согласен Коваленко,Ахметов и Изидор это баласт.... Но нам нужны русские игроки это точно! К сожалению не все готовы сидеть в запасе и получать бабки... Свежий пример это Круг!!!! Я из Гатчины и знал его отца... Но никак не ожидал что он уйдёт... Отец это бы не одобрил точно!!!! Батя очень хотел чтобы Данька играл в Зените! Даня удачи тебе !!!! Но ты не прав что так поступил не сказав сразу Богданычу!
а чего ему ждать? пока бразилы на пенсию уйдут? хочет играть - честь и хвала, что не сидит на золотой скамейке
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий