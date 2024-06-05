Андрей Аршавин: «Зениту» нужно сделать работу над ошибками. Ошибки – некоторые трансферы. Какие? Я хочу еще поработать в клубе»

Андрей Аршавин высказался о причинах спада «Зенита» в этом сезоне.

Петербуржцы стали чемпионами России в последнем туре, опередив «Краснодар» и «Динамо» на одно очко. «Зенит» набрал 57 очков за сезон – за всю историю РПЛ (с 2002 года) чемпион никогда не набирал так мало.

– « » нужно сделать работу над ошибками. Если он ее сделает, следующий сезон выиграет с преимуществом.

– Какие были ошибки в этом году?

– Некоторые трансферы. Из-за этого не нашли замену и .

– Какие трансферы?

– Я хочу еще поработать в «Зените», – заявил заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию в беседе на ютуб-канале «Это футбол, брат!»