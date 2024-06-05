Андрей Аршавин: «Зениту» нужно сделать работу над ошибками. Ошибки – некоторые трансферы. Какие? Я хочу еще поработать в клубе»
Андрей Аршавин высказался о причинах спада «Зенита» в этом сезоне.
Петербуржцы стали чемпионами России в последнем туре, опередив «Краснодар» и «Динамо» на одно очко. «Зенит» набрал 57 очков за сезон – за всю историю РПЛ (с 2002 года) чемпион никогда не набирал так мало.
– «Зениту» нужно сделать работу над ошибками. Если он ее сделает, следующий сезон выиграет с преимуществом.
– Какие были ошибки в этом году?
– Некоторые трансферы. Из-за этого не нашли замену Малкому и Кузяеву.
– Какие трансферы?
– Я хочу еще поработать в «Зените», – заявил заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию в беседе на ютуб-канале «Это футбол, брат!»
Хотели как с Жирковым или Семаком повторорить историю.
Только Ахметов не Семак, а Марио уже не Жирков
Ахметов, Коваленко - раз в несколько матчей выходить на 3 минуты в концовке может и Васильев
Фернандес - слишком много травм. Когда выходил на поле, то каши не портил, но и ничего интересного на поле не добавлял.
Изидор может выстрелить. Видно, что у него есть сильные стороны : удар, скорость, техника.Думаю что его может прорвать, как и Кассьеру в этом году.
Артур не до конца адаптировался. Он техничный, умный, но ещё сильно тушуется и боится брать инициативу на себя. Малком полтора года был точно таким же .
Педро всего 18 лет и потенциала в нём вагон. Это будущее клуба.
- игровой интеллект
- выдающийся дриблинг
- сумасшедшая скорость
чтоб быть заметным на своей позиции. Очень как-то пока всё средненько. Но это только мой взгляд.
По остальным персонажам согласен.
Но нам нужны русские игроки это точно!
К сожалению не все готовы сидеть в запасе и получать бабки...
Свежий пример это Круг!!!!
Я из Гатчины и знал его отца...
Но никак не ожидал что он уйдёт...
Отец это бы не одобрил точно!!!! Батя очень хотел чтобы Данька играл в Зените!
Даня удачи тебе !!!! Но ты не прав что так поступил не сказав сразу Богданычу!
С этого надо начать исправлять ошибки.