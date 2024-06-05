Зобнин об Абаскале: «Хороший специалист и человек. В результате «Спартака» виноват не только тренер – каждый должен в себе покопаться»

Теги Спартак премьер-лига Россия Роман Зобнин Матч ТВ Гильермо Абаскаль Владимир Слишкович Футбол

Роман Зобнин высказался о работе под руководством Гильермо Абаскаля.

Абаскаль покинул пост главного тренера «Спартака» в апреле. До конца сезона-2023/24 команду возглавлял Владимир Слишкович.

– Когда ушел Абаскаль, ты написал: «Спасибо, тренер». За что поблагодарил его?

– За доверие ко мне, потому что я всегда его чувствовал. Мы всегда с ним были на связи. Ничего плохого про него сказать не могу, не смогу и не буду. Хороший специалист и хороший человек.

– Результат «Спартака» при нем хороший?

– В результате «Спартака» виноват не только тренер, а все люди, которые работают в клубе должны чуть‑чуть вину взять на себя. Понятно, что тренер ответственен за результат, что он выбирает состав, что он тренирует команду. Но в таком моменте каждый должен немножко в себе покопаться.

– Какой был эмоциональный фон в раздевалке при Абаскале, особенно в последние три-четыре тура?

– После поражений всегда тяжело, сложно. Фон был негативный. Так всегда после поражений. А когда их становится много, то еще сложнее. Мы старались исправить ситуацию, но не получилось.

– Недавно услышал такую фразу: «Уйди вовремя Абаскаль – «Спартак» боролся бы за медали!»

– Не знаю.

– Как провожали Абаскаля?

– Он приехал на базу и попрощался с командой. Мы с ним тоже пообщались, пожелали друг другу удачи. Я также поблагодарил его за работу. И все. Расстались на хорошей ноте.

– «У нас все обороняются. Никто просто так не стоит и в носу не ковыряется. Вся команда обороняется и вся команда атакует. Это самое важное». Чьи слова?

– Мои. Недавно говорил.

– При Слишковиче?

– Да.

– А что было при Абаскале?

– При Абаскале этого было меньше.

– Почему?

– Не знаю. Работа Абаскаля, – сказал полузащитник «Спартака».

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8 комментариев
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Ответ Ебздрогыч
Сначала похвалил, в конце обосрал. Это биполярка или просто недалёкость?
Где вы придумали, что он кого-то обосрал?
+3
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+2
так. и о какой части зп отказались игроки?
дабы разделить ответственность
+2
-1
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Команда оказалась не готова играть в атаку без Промеса - слишком большую роль в команде играл
+1
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Немножко!? Извини, тезка, но можно было за 20 лет и научиться в ворота чаще, чем раз в год попадать
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Поставьте хоть Гвардиолу Анчелоти, не будет результата, проблема глубоко зарыта
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Ну так спасибо твоему дружку шашлычнику и всей ромашки.
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Ответ Иван Иванов
так. и о какой части зп отказались игроки? дабы разделить ответственность
Так никто не от чего не отказался, Абаскаль в том числе) Полагаю речь о моральной ответственности😊
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