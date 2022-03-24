Евгений Алдонин: «Лимит не работает в России. Он должен помогать развивать молодых российских игроков, а не увеличивать им зарплату»

поделился мнением о лимите на легионеров в .

Вчера РФС утвердил новый лимит: в заявке команды может быть не более 13 легионеров, на поле – не более 8.

– В нынешних условиях сложно что-то прогнозировать. Я думаю, что при новом лимите будет увеличение не легионеров, а российских футболистов.

Сейчас уходят иностранцы, и с этим ничего не сделаешь. В любой момент ситуация может измениться, и придется приспосабливаться.

– Если в ближайшее время российским клубам вновь разрешат участвовать в еврокубках, нужен ли будет новый вариант лимита?

– Точно нет. Лимит не работает в нашей стране. Он должен помогать развивать молодых российских игроков, а не увеличивать им зарплату.

Потом образуется искусственный ажиотаж на отечественных футболистов. У нас даже нет достаточного количества игроков для сборной, – сказал бывший полузащитник ЦСКА и сборной России.