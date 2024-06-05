Гави восстанавливается после «крестов» быстрее ожидаемого. Флик считает его важнейшей частью нового проекта «Барсы»

Теги Барселона Ла Лига травмы Ханс-Дитер Флик Гави Футбол

Восстановление Гави после разрыва «крестов» идет быстрее, чем планировалось.

Полузащитник «Барселоны», получивший травму колена в конце ноября, уже некоторое время тренируется и работает в тренажерном зале. Сегодня клуб поделился видео его занятий в социальных сетях, демонстрирующим бег, прыжки и силовые упражнения.

Участие Гави в предсезонной подготовке с клубом пока остается под вопросом. В этом вопросе клуб намерен проявить терпение, чтобы игрок смог восстановиться на 100% и не возвращаться к общим тренировкам преждевременно.

Вместе с тем 19-летний игрок уже познакомился с новым тренером каталонцев Ханси Фликом, который внимательно следит за развитием ситуации. Отмечается, что немец положительно оценивает талант и характер Гави, считая его важнейшей частью своего проекта.

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12 комментариев
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Гави... Уже и забыли, что такой футболист был.
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Ответ Raul14
Гиви после крестов вряд-ли начнет снова бить по ногам соперников. Судьи закрывали глаза на его грязную игру но Бог сам его наказал) Надеюсь научится играть в футбол:)
Забавно, что про сливочных(уже шоколадных) так не пишешь, там один Рюдигер в этом сезоне не получил наверное штук 5 заслуженных красных, не прямых, но желтыми точно набрал бы. Самый грязный игрок, но про него ты молчишь и пытаешься что-то высрать в ветках клуба, за который ты не болеешь.
+5
-3
+2
Ответ HenocpegcTbeHHoKaxa
Забавно, что про сливочных(уже шоколадных) так не пишешь, там один Рюдигер в этом сезоне не получил наверное штук 5 заслуженных красных, не прямых, но желтыми точно набрал бы. Самый грязный игрок, но про него ты молчишь и пытаешься что-то высрать в ветках клуба, за который ты не болеешь.
И что плохого я сказал? Я все по факту говорю. Не желаю ему чего-то плохого.
+1
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+1
Ответ Роман
Гави... Уже и забыли, что такой футболист был.
Это тот который костолом из лолмасии))
+4
-3
+1
Ответ Raul14
Гиви после крестов вряд-ли начнет снова бить по ногам соперников. Судьи закрывали глаза на его грязную игру но Бог сам его наказал) Надеюсь научится играть в футбол:)
А на грязную игру винисиуса когда глаза закрывать перестанут?
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Ответ slavik12345
А на грязную игру винисиуса когда глаза закрывать перестанут?
За какую грязную игру? Забивать голы,(хет-трики в финале суперкубка в ворота сине-гранатового середняка) показывать финты, выигрывать трофеи, это с каких пор стало грязной?))
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Ответ Роман
Гави... Уже и забыли, что такой футболист был.
А зря ещё вспомните
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