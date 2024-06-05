Гави восстанавливается после «крестов» быстрее ожидаемого. Флик считает его важнейшей частью нового проекта «Барсы»

Восстановление Гави после разрыва «крестов» идет быстрее, чем планировалось.

Полузащитник «Барселоны», получивший травму колена в конце ноября, уже некоторое время тренируется и работает в тренажерном зале. Сегодня клуб поделился видео его занятий в социальных сетях, демонстрирующим бег, прыжки и силовые упражнения.

Участие Гави в предсезонной подготовке с клубом пока остается под вопросом. В этом вопросе клуб намерен проявить терпение, чтобы игрок смог восстановиться на 100% и не возвращаться к общим тренировкам преждевременно.

Вместе с тем 19-летний игрок уже познакомился с новым тренером каталонцев , который внимательно следит за развитием ситуации. Отмечается, что немец положительно оценивает талант и характер Гави, считая его важнейшей частью своего проекта.