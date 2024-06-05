Карпин о Сафонове в «ПСЖ»: «Радость. Пускай идет и конкурирует с Доннаруммой»

Валерий Карпин высказался о потенциальном переходе Матвея Сафонова в «ПСЖ».

– Ваша первая реакция на новость о переходе Сафонова в « »?



– Радость.



– Вы не офигели?



– А чего офигевать-то?



– В такое время такой трансфер.



– Ты думаешь, я сразу подумал, в какое время мы живем, кто владеет «ПСЖ», кто у них вратарь? Вообще по барабану. Пускай идет и конкурирует с .



– Вы будете вызывать в сборную, если у него не получится выиграть конкуренцию?



– Возможно, и не буду, это футбол. Пускай растет.



– Тренерский штаб сборной говорил с Сафоновым о трансфере?



– , по-моему, да. Я – нет. Мне-то чего говорить? – сказал главный тренер сборной России в беседе на ютуб-канале «Это футбол, брат!»

Карпин о Сафонове в «ПСЖ»: «Если есть предложение, надо ехать. Раз клуб приобретает футболиста – значит, понимает, как его использовать. Матвей способен стать первым номером»