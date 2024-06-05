Карпин о Сафонове в «ПСЖ»: «Радость. Пускай идет и конкурирует с Доннаруммой»

Теги ПСЖ Ростов премьер-лига Россия лига 1 Франция Сборная России по футболу Валерий Карпин Виталий Кафанов Краснодар Джанлуиджи Доннарумма Матвей Сафонов Футбол

Валерий Карпин высказался о потенциальном переходе Матвея Сафонова в «ПСЖ».

– Ваша первая реакция на новость о переходе Сафонова в «ПСЖ»?

– Радость.

– Вы не офигели?

– А чего офигевать-то?

– В такое время такой трансфер.

– Ты думаешь, я сразу подумал, в какое время мы живем, кто владеет «ПСЖ», кто у них вратарь? Вообще по барабану. Пускай идет и конкурирует с Доннаруммой.

– Вы будете вызывать Сафонова в сборную, если у него не получится выиграть конкуренцию?

– Возможно, и не буду, это футбол. Пускай растет.

– Тренерский штаб сборной говорил с Сафоновым о трансфере?

Кафанов, по-моему, да. Я – нет. Мне-то чего говорить? – сказал главный тренер сборной России в беседе на ютуб-канале «Это футбол, брат!»

Карпин о Сафонове в «ПСЖ»: «Если есть предложение, надо ехать. Раз клуб приобретает футболиста – значит, понимает, как его использовать. Матвей способен стать первым номером»

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3 комментария
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Классный тренер все-таки в Ростове! Респект и уважуха. Горжусь. И как специалист и как человек.
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Текст конечно глаз режет)
Редакторы, раз ленитесь, то ленитесь до конца, не выделайте вопросы журналистов жирным шрифтом
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