Карпин о Сафонове в «ПСЖ»: «Радость. Пускай идет и конкурирует с Доннаруммой»
Валерий Карпин высказался о потенциальном переходе Матвея Сафонова в «ПСЖ».
– Ваша первая реакция на новость о переходе Сафонова в «ПСЖ»?
– Радость.
– Вы не офигели?
– А чего офигевать-то?
– В такое время такой трансфер.
– Ты думаешь, я сразу подумал, в какое время мы живем, кто владеет «ПСЖ», кто у них вратарь? Вообще по барабану. Пускай идет и конкурирует с Доннаруммой.
– Вы будете вызывать Сафонова в сборную, если у него не получится выиграть конкуренцию?
– Возможно, и не буду, это футбол. Пускай растет.
– Тренерский штаб сборной говорил с Сафоновым о трансфере?
– Кафанов, по-моему, да. Я – нет. Мне-то чего говорить? – сказал главный тренер сборной России в беседе на ютуб-канале «Это футбол, брат!»
Карпин о Сафонове в «ПСЖ»: «Если есть предложение, надо ехать. Раз клуб приобретает футболиста – значит, понимает, как его использовать. Матвей способен стать первым номером»
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