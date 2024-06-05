Семак о «Зените» в РПЛ: «Только Господь знает, как долго получится выигрывать. Мы играем не ради доминирования, а для болельщиков»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Чемпионат.com Футбол

Сергей Семак высказался о доминировании «Зенита» в Мир РПЛ.

В сезоне-2023/24 «Зенит» стал чемпионом России в 6-й раз подряд.

– Сколько «Зенит» еще будет доминировать в РПЛ?

– Мы же не играем ради доминирования. Мы играем ради болельщиков. Результат бывает лучше или хуже. Невозможно всегда все выигрывать.

Мы играем и делаем свое дело. А как долго получится выигрывать, знает только Господь, – сказал главный тренер «Зенита».

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14 комментариев
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Семак верующий человек, у него свои взгляды. С этим можно не соглашаться, но надо уважать.
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Можно и доминировать для болельщиков. Никто из них против не будет.
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Ответ sheriffsp
Почему надо уважать?
Кто не привык уважать сам, того не уважают и другие. Это аксиома, вообще-то.
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Знаем мы этого бога, как снимет он с Газпрома Лешу Миллера , так и придет кирдык Зениту.
Даже Имя знаем и отчество, просим его от всех болельщиков страны, отправь на пенсию Миллера.
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Ответ sheriffsp
Почему надо уважать?
А это личное дело каждого. Тебе не нравится - не уважай.
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Ответ vadimevstratov2@gmail.com
А это личное дело каждого. Тебе не нравится - не уважай.
Если личное дело каждого, тогда согласен. Показалось, что предыдущая формулировка касалась всех.
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Ответ Циник Петербургский
Кто не привык уважать сам, того не уважают и другие. Это аксиома, вообще-то.
Ты меня уважаешь?
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Ответ Невский баклан
Будут доминировать столько времени, сколько спонсирует Газпром. Будет спонсировать еще 100 лет, будут и доминировать 100 лет.
Пока типы из одного городка во власти, это главное, а не Газпром.
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