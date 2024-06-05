Семак о «Зените» в РПЛ: «Только Господь знает, как долго получится выигрывать. Мы играем не ради доминирования, а для болельщиков»
Сергей Семак высказался о доминировании «Зенита» в Мир РПЛ.
В сезоне-2023/24 «Зенит» стал чемпионом России в 6-й раз подряд.
– Сколько «Зенит» еще будет доминировать в РПЛ?
– Мы же не играем ради доминирования. Мы играем ради болельщиков. Результат бывает лучше или хуже. Невозможно всегда все выигрывать.
Мы играем и делаем свое дело. А как долго получится выигрывать, знает только Господь, – сказал главный тренер «Зенита».
Даже Имя знаем и отчество, просим его от всех болельщиков страны, отправь на пенсию Миллера.