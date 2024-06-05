Юрист о «законе Мбаппе» и выгоде «Реала»: «Это не для футбола – для льгот нужно 6 лет налогового резидентства или инвестировать 6 брутто-зарплат в первый год»

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига бизнес Килиан Мбаппе деньги Футбол

Снижение налоговой ставки для иностранцев в Мадриде не связано с «Реалом».

Напомним, автономное сообщество Мадрид может принять закон, позволяющий иностранцам или испанцам, вернувшимся в родную страну, освободиться от части налоговых выплат. Этот проект в прессе называют «закон Мбаппе». Ранее стало известно, что «Барселона» недовольна этим и считает, что закон «сделает «Реал» клубом-государством».

Однако Франсиско Салинас, директор налогового отдела юридической компании Laffer, среди клиентов которой много спортсменов, в том числе элитных футболистов, объяснил, что этот закон не для футболистов, а новичка «Мадрида» Килиана Мбаппе он вовсе не касается.

«Для закрепления этих налоговых льгот требуется шесть лет налогового резидентства. Я думаю, этот закон не предназначен для мира футбола.

Именно так я это понимаю из-за неопределенности – в футболе все очень часто меняется: продажи, покупки… В разговорах о том, что Мбаппе придет в Мадрид ради налоговых льгот, нет особого смысла», – сказал Салинас.

Если Мбаппе будет получать в «Реале» 50 миллионов евро с учетом зарплаты, подписного бонуса и других бонусов, не считая имиджевых прав, то по закону, который собираются одобрить, Килиану придется инвестировать 250 миллионов евро, если он хочет пользоваться налоговыми послаблениями в Мадриде.

«Если во время пребывания в Мадриде он захочет получить налоговые льготы, ему придется инвестировать в первый год 6 своих брутто-зарплат. Это много. Такие финансовые затраты вместе с неопределенностью в футболе усложняют задачу.

Я рассматриваю это больше как пример привлечения крупного иностранного капитала, чтобы инвесторы в Мадриде вложили значительные средства, а затем провели здесь шесть лет, платя налоги со льготами со всех своих доходов в мире», – добавил юрист.

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19 комментариев
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Не важно что говорит юрист - рычажные уже вынесли свой вердикт)
+28
-7
+21
Ответ Зеленский
Не важно что говорит юрист - рычажные уже вынесли свой вердикт)
Да что этот испанский юрист может понимать: я читал тут на сайте разбор Игоря Сергеева – это всё ради Мбаппе)
+22
-3
+19
"...Если Мбаппе будет получать в «Реале» 50 миллионов евро с учетом зарплаты, подписного бонуса и других бонусов, не считая имиджевых прав, то по закону, который собираются одобрить, Килиану придется инвестировать 250 миллионов евро, если он хочет пользоваться налоговыми послаблениями в Мадриде."

Я к ночи туплю, что ли? 50 лямов * 6 = 300 лямов, а не 250. Похоже, или я чего-то не осилил в этой статье или Франсиско Салинас чего-то недоговаривает :)
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+2
Разве это важно? Лапорта все равно будет весь сезон ныть и говорить о социальном мадридизме
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серкан закрытый, такие инвестиции могут себе позволить единицы, которые могут выбирать резиденство из кучи вариантов.
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Ответ Зеленский
Сэкономленных денюжек с ЗП ушедшего Крооса почти достаточно
Думаю надо и на будущее смотреть. Через пару лет полсостава Мадрида будут по этой ставке жить, а это сильное преимущество внутри страны
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Недавно написал под статьей недалекого автора на этом сайте, что это для крупных инвестиций в город, так рычажные заминусили.
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так это для инвесторов или для людей закон?
непонятно из этого текста
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250 лямов, это четверть мать его лярда ! Физическое лицо - футболист должен инвестировать в ЭКОНОМИКУ четверть лярда, чтобы не платить налоги ! Кто-то сходит с ума...
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а в чем проблема в контракте прописать выплаты в первый год лямов по 5 с последующим увеличением? купил на 30 лямов недвижки и все.
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Франция конечно чет поскромничала с Люксембургом 3-0 мощнейшим составом ну такое надо было их в пух разбирать как минимум психологическое давление на остальных мол мы конкретно заряжены к Евро
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Ответ Циник Петербургский
"...Если Мбаппе будет получать в «Реале» 50 миллионов евро с учетом зарплаты, подписного бонуса и других бонусов, не считая имиджевых прав, то по закону, который собираются одобрить, Килиану придется инвестировать 250 миллионов евро, если он хочет пользоваться налоговыми послаблениями в Мадриде." Я к ночи туплю, что ли? 50 лямов * 6 = 300 лямов, а не 250. Похоже, или я чего-то не осилил в этой статье или Франсиско Салинас чего-то недоговаривает :)
Возможно первый год автоматически посчитал, а так да, не сходится, либо мозги пудрит)))
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Ответ #SharkTeam
Хитрожопый Перес сходил в кабинеты и за счет сокращения налогов для винисусов наскреб на зп Мбаппе
Сэкономленных денюжек с ЗП ушедшего Крооса почти достаточно
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