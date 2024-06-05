Юрист о «законе Мбаппе» и выгоде «Реала»: «Это не для футбола – для льгот нужно 6 лет налогового резидентства или инвестировать 6 брутто-зарплат в первый год»

Снижение налоговой ставки для иностранцев в Мадриде не связано с «Реалом».

Напомним, автономное сообщество Мадрид может принять закон, позволяющий иностранцам или испанцам, вернувшимся в родную страну, освободиться от части налоговых выплат. Этот проект в прессе называют «закон Мбаппе». Ранее стало известно, что «Барселона» недовольна этим и считает, что закон «сделает «Реал» клубом-государством».

Однако Франсиско Салинас, директор налогового отдела юридической компании Laffer, среди клиентов которой много спортсменов, в том числе элитных футболистов, объяснил, что этот закон не для футболистов, а новичка «Мадрида» он вовсе не касается.

«Для закрепления этих налоговых льгот требуется шесть лет налогового резидентства. Я думаю, этот закон не предназначен для мира футбола.

Именно так я это понимаю из-за неопределенности – в футболе все очень часто меняется: продажи, покупки… В разговорах о том, что Мбаппе придет в Мадрид ради налоговых льгот, нет особого смысла», – сказал Салинас.

Если Мбаппе будет получать в «Реале» 50 миллионов евро с учетом зарплаты, подписного бонуса и других бонусов, не считая имиджевых прав, то по закону, который собираются одобрить, Килиану придется инвестировать 250 миллионов евро, если он хочет пользоваться налоговыми послаблениями в Мадриде.

«Если во время пребывания в Мадриде он захочет получить налоговые льготы, ему придется инвестировать в первый год 6 своих брутто-зарплат. Это много. Такие финансовые затраты вместе с неопределенностью в футболе усложняют задачу.

Я рассматриваю это больше как пример привлечения крупного иностранного капитала, чтобы инвесторы в Мадриде вложили значительные средства, а затем провели здесь шесть лет, платя налоги со льготами со всех своих доходов в мире», – добавил юрист.

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