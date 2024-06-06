Глава РПЛ Алаев о регламенте: «Он дырявый – это факт. Снежный матч ЦСКА – «Ростов» – один самых печальных моментов сезона, вскрывший его недостатки»

Александр Алаев высказался о недостатках регламента Мир РПЛ.

– Когда год назад принимался регламент на сезон-2023/24, вас ничего не смущало?

– Нет, иначе я бы высказался на заседании Исполкома РФС. Регламент – живой документ, который нельзя один раз утвердить, положить на полочку и забыть про него. Ситуация меняется – техническая, инфраструктурная, спортивная.

Регламент дырявый – это факт. Я не снимаю ответственности с себя. К сожалению, администрация лиги невнимательно вычитала регламент, не предусмотрела и не смоделировала все.

Матч ЦСКА – «Ростов» – один самых печальных моментов сезона, вскрывший недостатки регламента. Регламент готовила лига, мы за него отвечали, поэтому не хочу перебрасывать ответственность ни на судью, ни на РФС.

Мы не предусмотрели такую ситуацию, но по идее РПЛ должна иметь возможность переносить игры. В Бундеслиге лига перенесла матч «Бавария» – «Унион»: «Ребята, погода не очень, сыграем в резервную дату, сидите дома». Ноль вопросов.

– Вы говорите, что матч ЦСКА – « » обнажил проблемы регламента. У нас что, не было таких игр до этого? Мы знаем страну, в которой живем, особенности ее климата.

– Это был мой первый снежный матч как президента РПЛ.

– Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов говорил, что союз не против переносов матчей от лиги. Более того, РФС предлагал вам изменить регламент уже в этом сезоне.

– Все очень просто. Мы направили наши предложения в РФС. Коллеги сказали: «Давайте лига будет самостоятельно решать и переносить. Какая разница, какие там гранулы и горошины? Видите необходимость перенести игру – переносите».

Мы договорились, что это правильный подход, но он затрагивает в том числе – нужно единообразие по переносу матчей. Поэтому договорились, что проработаем норму и перед новым сезоном я соберу все лиги, – сказал президент Мир в шоу «Это футбол, брат!»

В декабре «Ростов» уступил ЦСКА (0:2) в выездном матче 17-го тура завершившегося сезона Мир РПЛ. Игра проходила в условиях сильного снегопада. Сообщалось, что решение о проведении матча принял судья Рафаэль Шафеев, в то время как РПЛ была готова перенести игру.

Перекидывание ответственности за снежные матчи – зло. Нужно менять регламент