Карпин о банах за слова и жесты: «Всем ###### был бы, если бы подсветили, что в раздевалке после игр на судью выливается – футболистами и не только»

Андрей Аршавин и Валерий Карпин высказались о дисквалификациях за слова и жесты.

Аршавин, Карпин, президент Мир РПЛ Александр Алаев и агент Тиимур Гурцкая обсудили эту тему в шоу «Это футбол, брат!» на фоне наказания .

Напомним, после победы над « » в перенесенном матче 21-го тура Мир РПЛ (2:0) хавбек « » пошутил: «Краснодар», ждем на карту денежки». Генпрокуратура РФ начала проверку слов Безрукова после обращения депутата Николая Новичкова. Комитет по этике РФС условно дисквалифицировал игрока на 3 месяца и оштрафовал на 100 тысяч рублей.

: Есть более хамские высказывания, чем у Безрукова – например, у Григория Иванова. Или жесты руководителя «Зенита» [Александра Медведева]. Кордобу дисквалифицировали за жесты – страдает клуб, лига, зрители. Как лига смотрит на эти вопросы?

Валерий Карпин: А если тренера дисквалифицируют за фразу «Какой дебил принял это решение?» на две игры?

Андрей Аршавин: За это нельзя дисквалифицировать. Если бы Карпин слышал, что игроки говорят про него в раздевалке, баре и ресторане, он бы не смог работать с ними. Это про любого тренера, хотя я знаю, что в целом Карпина игроки очень любят.

За слова можно штрафовать, потому что для картинки это неприемлемо, но ни в коем случае нельзя лишать игр за это. А если вы смски игроков почитате?

Валерий Карпин: Когда мы заходим в раздевалку после игр, на судью выливается футболистами и не футболистами. Если это подсветить, всем был бы ###### (конец – Sports).

Александр Алаев: РПЛ вышла с предложением к РФС. Мы сказали, что на основании этих случаев, в том числе Кордобы, предлагаем внести изменения в дисциплинарный регламент, уйти от фактической дисквалификации к увеличению штрафа.

Мы говорили о Кордобе с руководством « ». В первый раз его дисквалифицировали за фразу, сказанную в подтрибунке на испанском, он не знал, что его снимают. Тогда его оштрафовали, но это не такие серьезные деньги для него – и Кордоба вторично попал в этом сезоне в матче с «Уралом».

Если бы в первый раз его значительно оштрафовали, то, может, и его жена подсказала бы, какие жесты можно показывать, а какие – нет. По факту мера не сработала: Кордобу наказали, он отбыл наказание, и стал рецидивистом. Не лучше ли его оштрафовать, но с возможностью игры? Так клуб и лига не потеряют звезду.