Черчесов о сборной Казахстана: «Хотелось работать в русскоязычной среде. Казахстан – русскоязычная страна, мы выросли в СССР – для меня это одно и то же»

Теги Станислав Черчесов премьер-лига Россия сборная Казахстана по футболу Федерация футбола Казахстана Магомед Адиев Чемпионат.com Sports – Казахстан Футбол

Станислав Черчесов рассказал, как принял предложение возглавить сборную Казахстана.

– Почему именно предложение Казахстана вам показалось интересным?

– Не буду говорить, откуда были предложения. Но мне не очень хотелось снова работать в иностранной среде. Ничего против не имею. Но я два года отработал в Венгрии, где надо было общаться на английском, немецком. Хотелось поработать в русскоязычной обстановке. Я приехал, чтобы работать в России. Но Казахстан – русскоязычная страна, мы выросли в СССР – для меня это одно и то же.

Я знаю, что такое институт сборных. Да, когда есть предложение, всегда есть сомнения. Но после общения с главой федерации Адилетом Назарбаевичем [Барменкуловым] они отпали. Президент конкретно мне все объяснил, все было профессионально и предметно. За два часа мы все обсудили и согласовали. Переговорил с Магомедом Мусаевичем Адиевым. Начинаем работать. Звонки были отовсюду, но на сегодня мне это по душе, – сказал Черчесов.

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68 комментариев
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"Я приехал, чтобы работать в России. Но Казахстан – русскоязычная страна, мы выросли в СССР – для меня это одно и то же.". Не уверен, что в Казахстане обрадовались такому заявлению.
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+143
Но жить лучше в немецкоязычной среде, добавил австрийский гражданин
+105
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Не за два часа, а за 120 минут
+66
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+64
С такими речами Стасик может и до первого официального матча не дотянуть.
+52
-4
+48
Ох уж этот великодержавный...
+42
-10
+32
Ответ Ноу криминалити
Не за два часа, а за 120 минут
Не два года в Венгрии, а 24 месяца.
+28
0
+28
Ответ Ноу криминалити
Не за два часа, а за 120 минут
Не за 120 минут, в за 90 минут плюс дополнительное время
+22
-1
+21
Зря он эту пургу прогнал
+26
-6
+20
забавно, что в ранних интервью Черчесов говорил, что русский нормально выучил только в школе и почти не говорил на нём во время выступлений в Германии и Австрии
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-1
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Не знаю, как у Саламыча за время простоя с тренерскими навыками, но слоновью грацию в общении он явно не растерял
+16
0
+16
- с футболистами придется общаться на казахском.
- во первых здравствуйте! И не на казахском, а на русском!
+19
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+15
Он в Ференцвароше тоже начал работу с заявления, что ожидал говорить по немецки в бывшей части Австро-Венгрии
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+14
шашлык себе не изменяет. Интеллектом природа явно обделила
+13
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+11
Казахстан Черчесова!
+7
0
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Ответ Dr. Heisenberg
С такими речами Стасик может и до первого официального матча не дотянуть.
учитывая как ревностно казахи относятся к своему языку. для них русский не главный.
+12
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+7
Думаю это самое быстрое увольнение и получение отступных за 2 года 🤣🤣🤣
+9
-2
+7
Ответ Пнин
"Я приехал, чтобы работать в России. Но Казахстан – русскоязычная страна, мы выросли в СССР – для меня это одно и то же.". Не уверен, что в Казахстане обрадовались такому заявлению.
Это нормальное заявление в контексте. Уж точно не оскорбительное. Если русский язык это что - то плохое, то у тех, кто так думает, с головой беда. А то, что Казахстан был в СССР - это просто факт.
Он не сказал: значит я вас во - первых приветствую, а во - вторых при мне больше ни одного слова по - казахски.
Понятно, что в тренировочном процессе все будут говорить на русском. Но до этого был Адиев, и это ни для кого не было проблемой. Боролись с ним за выход на Евро до конца. Будут у Стаса похожие результаты, и даже выше - все будут рады.
Будут результаты хуже - будут не рады. Смотреть на это надо проще.
+9
-2
+7
Ответ Моё Моя
Комментарий скрыт
Лично тебя встречу в Павлодаре и провожу до ближайшего оврага
+11
-5
+6
Ответ Leon Petov
Но жить лучше в немецкоязычной среде, добавил австрийский гражданин
Осуждать за этого его конечно не будем
+9
-3
+6
Ответ Leon Petov
Но жить лучше в немецкоязычной среде, добавил австрийский гражданин
Что тут скажешь: дурак дураком, а мыло не ест
+11
-5
+6
Ответ Dvapyatdesyat
- с футболистами придется общаться на казахском. - во первых здравствуйте! И не на казахском, а на русском!
Сәлем
+6
0
+6
Ответ Ымгыр Ван Эмрайс
Сәлем
А лучше ассалам алейкум)
+7
-1
+6
Ответ Пнин
"Я приехал, чтобы работать в России. Но Казахстан – русскоязычная страна, мы выросли в СССР – для меня это одно и то же.". Не уверен, что в Казахстане обрадовались такому заявлению.
Вы полностью правы, в Казахстане совсем не рады таким заявлениям.
+15
-9
+6
походу это заявка на увольнение )))))))))
+8
-2
+6
Ответ Пнин
"Я приехал, чтобы работать в России. Но Казахстан – русскоязычная страна, мы выросли в СССР – для меня это одно и то же.". Не уверен, что в Казахстане обрадовались такому заявлению.
Заявка на изменение контракта на 0+0
+4
0
+4
Помню сумасшедшей матч Казахстан-Дания вот это камбэк был
+4
0
+4
не то ляпнул, не то....
+5
-2
+3
Ответ Ымгыр Ван Эмрайс
Сәлем
Сайпал.
+3
-1
+2
Ответ Тинатин Гивиевна
Вы полностью правы, в Казахстане совсем не рады таким заявлениям.
"Русский язык в Казахстане — один из двух самых распространенных языков Казахстана, второй по числу носителей родного языка и первый по общему числу владеющих согласно данным переписи населения 2009 года. Русский язык согласно законам Казахстана имеет статус языка межнационального общения и является родным языком для различных народов республики. Конституция страны допускает употребление русского языка в официальных ситуациях наравне с государственным языком.
В социологическом опросе 2022 года 75% респондентов предпочли отвечать на русском языке и 25% на казахском. При этом 61% являлись казахами, 24% русскими и 15% представителями других национальностей."

Так почему не рады?
+10
-8
+2
Ответ Иван Рыбаков
На Вести Спорта есть полное интервью, если кому-то интересно.
Благодарим,конечно интересно!И весело
+2
0
+2
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