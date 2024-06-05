Черчесов о сборной Казахстана: «Хотелось работать в русскоязычной среде. Казахстан – русскоязычная страна, мы выросли в СССР – для меня это одно и то же»
Станислав Черчесов рассказал, как принял предложение возглавить сборную Казахстана.
– Почему именно предложение Казахстана вам показалось интересным?
– Не буду говорить, откуда были предложения. Но мне не очень хотелось снова работать в иностранной среде. Ничего против не имею. Но я два года отработал в Венгрии, где надо было общаться на английском, немецком. Хотелось поработать в русскоязычной обстановке. Я приехал, чтобы работать в России. Но Казахстан – русскоязычная страна, мы выросли в СССР – для меня это одно и то же.
Я знаю, что такое институт сборных. Да, когда есть предложение, всегда есть сомнения. Но после общения с главой федерации Адилетом Назарбаевичем [Барменкуловым] они отпали. Президент конкретно мне все объяснил, все было профессионально и предметно. За два часа мы все обсудили и согласовали. Переговорил с Магомедом Мусаевичем Адиевым. Начинаем работать. Звонки были отовсюду, но на сегодня мне это по душе, – сказал Черчесов.
- во первых здравствуйте! И не на казахском, а на русском!
Он не сказал: значит я вас во - первых приветствую, а во - вторых при мне больше ни одного слова по - казахски.
Понятно, что в тренировочном процессе все будут говорить на русском. Но до этого был Адиев, и это ни для кого не было проблемой. Боролись с ним за выход на Евро до конца. Будут у Стаса похожие результаты, и даже выше - все будут рады.
Будут результаты хуже - будут не рады. Смотреть на это надо проще.
В социологическом опросе 2022 года 75% респондентов предпочли отвечать на русском языке и 25% на казахском. При этом 61% являлись казахами, 24% русскими и 15% представителями других национальностей."
Так почему не рады?