Черчесов о сборной Казахстана: «Хотелось работать в русскоязычной среде. Казахстан – русскоязычная страна, мы выросли в СССР – для меня это одно и то же»

Станислав Черчесов рассказал, как принял предложение возглавить сборную Казахстана.

– Почему именно предложение Казахстана вам показалось интересным?

– Не буду говорить, откуда были предложения. Но мне не очень хотелось снова работать в иностранной среде. Ничего против не имею. Но я два года отработал в Венгрии, где надо было общаться на английском, немецком. Хотелось поработать в русскоязычной обстановке. Я приехал, чтобы работать в России. Но Казахстан – русскоязычная страна, мы выросли в СССР – для меня это одно и то же.

Я знаю, что такое институт сборных. Да, когда есть предложение, всегда есть сомнения. Но после общения с главой федерации Адилетом Назарбаевичем [Барменкуловым] они отпали. Президент конкретно мне все объяснил, все было профессионально и предметно. За два часа мы все обсудили и согласовали. Переговорил с Магомедом Мусаевичем Адиевым. Начинаем работать. Звонки были отовсюду, но на сегодня мне это по душе, – сказал .