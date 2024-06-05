Зинедин Зидан: «Жизнь тренера – суматоха, отнимает много энергии. Я взял паузу, но иногда скучаю по этому»

Зинедин Зидан признался, что скучает по тренерской работе.

«Конечно, я скучаю по этому. Для меня самое важное – быть активным, и я стараюсь занять себя разными вещами, но я все еще тренер. Иногда я скучаю по повседневной рутине, хотя я должен сказать, что жизнь тренера – это, как правило, суматоха. Нужно серьезно выкладываться, это отнимает много энергии.

Я взял паузу, которая стала длительной – посмотрим, что произойдет дальше, я готов вернуться, если нужно. Время от времени я скучаю по этому», – сказал бывший игрок сборной Франции и тренер «Реала».