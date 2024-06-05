Зинедин Зидан: «Жизнь тренера – суматоха, отнимает много энергии. Я взял паузу, но иногда скучаю по этому»

Теги Реал Мадрид Сборная Франции по футболу Ла Лига Зинедин Зидан Футбол

Зинедин Зидан признался, что скучает по тренерской работе.

«Конечно, я скучаю по этому. Для меня самое важное – быть активным, и я стараюсь занять себя разными вещами, но я все еще тренер. Иногда я скучаю по повседневной рутине, хотя я должен сказать, что жизнь тренера – это, как правило, суматоха. Нужно серьезно выкладываться, это отнимает много энергии.

Я взял паузу, которая стала длительной – посмотрим, что произойдет дальше, я готов вернуться, если нужно. Время от времени я скучаю по этому», – сказал бывший игрок сборной Франции и тренер «Реала».

7 комментариев
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С одной стороны, безусловно, Зидан невероятно крут в футболе. И жаль, что он не тренирует. С другой стороны, я прекрасно его понимаю в том, что хочется пожить и для себя. Все-таки, жить в комфортном режиме, а не в режиме вечной гонки и повышенного тонуса, дорогого стоит. А он может себе это позволить.
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Очень жду Зидана уже где-нибудь поработать. После Пепа в Сити? Но там вроде жена против жизни в Англии
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