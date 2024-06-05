У Холанда 28 голов в 32 матчах за Норвегию. До рекорда сборной – 5 мячей

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия сборная Норвегии по футболу рекорды сборная Косово по футболу товарищеские матчи (сборные) Эрлинг Холанд Футбол

Эрлинг Холанд приблизился к рекорду по голам за сборную Норвегии.

Нападающий «Манчестер Сити» открыл счет на 15-й минуте товарищеского матча с командой Косово. Сейчас на счету Холанда 28 голов в 32 матчах за норвежскую сборную.

23-летний форвард находится в 5 мячах от статуса лучшего бомбардира в истории сборной. На данный момент рекорд по голам за Норвегию принадлежит Йергену Юве, выступавшему за команду с 1928 по 1937 год – он забил 33 гола в 45 матчах за национальную команду.

Подробная статистика Эрлинга доступна здесь.

Материалы по теме

35 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Хочется чтобы это поколение сборной Норвегии с Холандом и Эдегором попало на большой турнир, как на евро не отобрались🤷🏼‍♂️
+9
-1
+8
Ответ Максим Сотников
Хочется чтобы это поколение сборной Норвегии с Холандом и Эдегором попало на большой турнир, как на евро не отобрались🤷🏼‍♂️
Легко и просто. Холланд даже с Де Брюйне в топовых матчах растворяется, а с партнёрами уровнем пониже тем более
+7
-4
+3
Ответ Максим Сотников
Хочется чтобы это поколение сборной Норвегии с Холандом и Эдегором попало на большой турнир, как на евро не отобрались🤷🏼‍♂️
Дело видимо в тренере потому что у них есть и другие качественные игроки
+3
-1
+2
Ответ Алессандро Заньелли
Длинноволосый днарь забивающий Андоррам,Сан-Маринам и прочим Лутонам,против сильных соперников и защитников не вылазит с карманов, любимец местной школоты.
Молодец, хорошо набросил. Сейчас накидают плюсиков))
+1
0
+1
Ответ Палуанияз
Дело видимо в тренере потому что у них есть и другие качественные игроки
Ладно, если бы он один был, но там и Эдегор не блистает.
+1
0
+1
Ответ Инсаф Галиуллинн
Господи, я же и не говорю, что нынешний Криш это эталон для футболиста мега класса, он и вправду щас не потянет европейский клуб из топ 5 лиг, с этим я не спорю, я лишь говорил, что Холанда не стоит слишком переоценивать.
"он и вправду щас не потянет европейский клуб из топ 5 лиг"
https://www.sports.ru/football/1116121126-u-23-letnego-xolanda-28-golov-v-32-matchax-za-norvegiyu-do-rekorda-sbo.html#:~:text=%D0%90%D0%BF%D0%BB%20%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%B1%D1%8B))-,%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%8C%20%D1%89%D0%B0%D1%81%2040%20%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%A0%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D1%83%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%20%D0%B8%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%B1%D1%8B%20%D0%BD%D0%B5%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%8C%2C,-%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%20%D1%81%20%D1%83%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BE%D0%BC
0
0
0
Легко обгонит и застолбит первое место на долгие годы)
+1
-1
0
Ответ Человек1991
Я бы отменил правило, по которому, если уже заигран за сборную, нельзя перейти в другую. Один раз можно было бы сделать исключение и перейти в другую сборную, но и можно было бы вернуться в родную команду. )) таким образом Холланда бы пригласили: Сборная Англии , Бельгии или России . )) хотя в России не хуже есть центр форвард - Тюкавин ))
полы в туалете помыть его бы пригласили
0
0
0
Ответ Topwintop
А толку если сборная ничего не выиграет в больших турнирах
А теперь вспомним датчан в 92-ом (которые вообще не прошли отбор, но участвовали из-за снятия югов) или греков в 2004-ом.
0
0
0
Ответ Dmitri Kudrenko
Ого! С 1 июня тебя не видели. Случилось что?
Пытался понять, что у него с лицом.
+1
-1
0
Ответ rigobersong
Не забываем, что Холанд уже догнал роналду по голам в ПО ЧМ:))
Ого! С 1 июня тебя не видели. Случилось что?
+1
-1
0
Ответ Илья Мурашов
Кому он забивает, если ни на один турнир не квалифицировались? Даже в Лиге Наций на повышение не прошли.
Любимым сопам криштика: Косова, Лихтенштейн, Андорра и прочие титаны мирового футбола в отборах от Европы:))
+3
-3
0
Спасибо за счастливое детство, легенда
+2
-2
0
Ему 23 года, еще лет 10 может в сборной играть.
По 5 голов в год думаю сможет клепать - это еще +50 голов к имеющимся)))
0
0
0
В Ман Сити любой может
0
0
0
Ответ Инсаф Галиуллинн
Средний игрок, набивающий статы на Лутонах
Поэтому забил в лиге чемпионов больше Назарио и Суареса? И за сборную больше любого итальянского игрока?
+1
-1
0
Ответ morphvirg
"глупее анекдота не читал, Криш даже в сорокет может давать фору Холанду по многим атакующим показателям, даже по защитным" Именно поэтому один играет в одном из лучших клубов мира, а второй-в Са)) Если бы Роналду давал всем фору, то он играл бы сейчас в условном Арсенале. Но он уже откровенно не тянет)
Господи, я же и не говорю, что нынешний Криш это эталон для футболиста мега класса, он и вправду щас не потянет европейский клуб из топ 5 лиг, с этим я не спорю, я лишь говорил, что Холанда не стоит слишком переоценивать.
0
0
0
Ответ Инсаф Галиуллинн
Не успеет за передачей КДБ?Глупее анекдота не читал, Криш даже в сорокет может давать фору Холанду по многим атакующим показателям, даже по защитным кстати, нет, это вовсе не означает что нынешний Криш лучше чем Холанд.
"глупее анекдота не читал, Криш даже в сорокет может давать фору Холанду по многим атакующим показателям, даже по защитным"
Именно поэтому один играет в одном из лучших клубов мира, а второй-в Са)) Если бы Роналду давал всем фору, то он играл бы сейчас в условном Арсенале. Но он уже откровенно не тянет)
0
0
0
Ответ morphvirg
"Поставь щас 40 летнего Роналду на его место и картина бы не изменилась" Только вот 40-й Роналду никому не нужен в Европе, из-за чего он сейчас играет в Са)) Нынешний Роналду просто элементарно не успеет за передачей Кдб)) Забавляет, конечно, как челы любят принижать заслуги Холланда, говоря, что за него все делает Кдб. Они играют в связке как бы: Кдб пасует, Холланд-забивает, но люди упорно продолжают принижать)
Если говорим о Холанде - то он забивает с пасов Де Брюйне, так каждый может. Если говорим о Де Брюйне - то он просто пасует на Холанда, так тоже каждый может)) все же очень просто)
0
0
0
Ответ morphvirg
Он забил всем клубам Апл как бы))
Поставь щас 40 летнего Роналду на его место и картина бы не изменилась, особенно с учётом того, что за Холанда всю работу делает КДБ.
0
0
0
Ответ Инсаф Галиуллинн
Хм, да, он забивал Ливерпулю, но его ведь из игры довольно легко выключить.
Он забил всем клубам Апл как бы))
0
0
0
Ответ alexis2020
Поэтому забил в лиге чемпионов больше Назарио и Суареса? И за сборную больше любого итальянского игрока?
КриРо в его годы решал в финале ЛЧ против Челси
0
0
0
Ответ Максим Сотников
Он и топ клубам регулярно отгружает
Хм, да, он забивал Ливерпулю, но его ведь из игры довольно легко выключить.
0
0
0
Ответ Инсаф Галиуллинн
Средний игрок, набивающий статы на Лутонах
Хороший наброс)
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий