У Холанда 28 голов в 32 матчах за Норвегию. До рекорда сборной – 5 мячей
Эрлинг Холанд приблизился к рекорду по голам за сборную Норвегии.
Нападающий «Манчестер Сити» открыл счет на 15-й минуте товарищеского матча с командой Косово. Сейчас на счету Холанда 28 голов в 32 матчах за норвежскую сборную.
23-летний форвард находится в 5 мячах от статуса лучшего бомбардира в истории сборной. На данный момент рекорд по голам за Норвегию принадлежит Йергену Юве, выступавшему за команду с 1928 по 1937 год – он забил 33 гола в 45 матчах за национальную команду.
Подробная статистика Эрлинга доступна здесь.
https://www.sports.ru/football/1116121126-u-23-letnego-xolanda-28-golov-v-32-matchax-za-norvegiyu-do-rekorda-sbo.html#:~:text=%D0%90%D0%BF%D0%BB%20%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%B1%D1%8B))-,%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%8C%20%D1%89%D0%B0%D1%81%2040%20%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%A0%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D1%83%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%20%D0%B8%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%B1%D1%8B%20%D0%BD%D0%B5%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%8C%2C,-%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%20%D1%81%20%D1%83%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BE%D0%BC
По 5 голов в год думаю сможет клепать - это еще +50 голов к имеющимся)))
Именно поэтому один играет в одном из лучших клубов мира, а второй-в Са)) Если бы Роналду давал всем фору, то он играл бы сейчас в условном Арсенале. Но он уже откровенно не тянет)