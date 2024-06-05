У Холанда 28 голов в 32 матчах за Норвегию. До рекорда сборной – 5 мячей

Эрлинг Холанд приблизился к рекорду по голам за сборную Норвегии.

Нападающий « » открыл счет на 15-й минуте товарищеского матча с командой . Сейчас на счету 28 голов в 32 матчах за норвежскую сборную.

23-летний форвард находится в 5 мячах от статуса лучшего бомбардира в истории сборной. На данный момент рекорд по голам за Норвегию принадлежит Йергену Юве, выступавшему за команду с 1928 по 1937 год – он забил 33 гола в 45 матчах за национальную команду.

Подробная статистика Эрлинга доступна здесь.