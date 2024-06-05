Ткаченко о Сафонове в «ПСЖ»: «У них есть яйца, чтобы преодолевать тенденции и общественное мнение, и для них это небольшие деньги»
Герман Ткаченко ярко высказался о готовящемся переходе Матвея Сафонова в «ПСЖ».
В конце мая стало известно, что 25-летний вратарь перейдет в «ПСЖ» из «Краснодара» за 20 млн евро с учетом бонусов, клубы заключили соглашение.
«ПСЖ» не может подтверждать переход до 10 числа.
Это классный переход, я раз за Матвея, но это не тенденция. Снятие отмены русского футбола будет, когда Англия и Франция будут участвовать в сделках. Сегодня это практически или вообще невозможно.
Для «ПСЖ» это небольшие деньги. Плюс у них есть яйца, чтобы преодолевать тенденции и общественное мнение.
Мэр Парижа говорит: «Мы не ждем на Олимпиаде русских спортсменов». Ну, не ###### (офигеть – Sports)? Других слов не подобрать. Ты мэр города, принимающего Олимпиаду, и вместо слов «Ребята, приезжайте, давайте обойдем тяжелые темы» говоришь это», – сказал футбольный агент Ткаченко в шоу «Это футбол, брат!».