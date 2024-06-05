Ткаченко о Сафонове в «ПСЖ»: «У них есть яйца, чтобы преодолевать тенденции и общественное мнение, и для них это небольшие деньги»

Теги ПСЖ премьер-лига Россия лига 1 Франция Герман Ткаченко Краснодар Париж-2024 Политика Матвей Сафонов брань Футбол

Герман Ткаченко ярко высказался о готовящемся переходе Матвея Сафонова в «ПСЖ».

В конце мая стало известно, что 25-летний вратарь перейдет в «ПСЖ» из «Краснодара» за 20 млн евро с учетом бонусов, клубы заключили соглашение.

«ПСЖ» не может подтверждать переход до 10 числа.

Это классный переход, я раз за Матвея, но это не тенденция. Снятие отмены русского футбола будет, когда Англия и Франция будут участвовать в сделках. Сегодня это практически или вообще невозможно.

Для «ПСЖ» это небольшие деньги. Плюс у них есть яйца, чтобы преодолевать тенденции и общественное мнение.

Мэр Парижа говорит: «Мы не ждем на Олимпиаде русских спортсменов». Ну, не ###### (офигеть – Sports)? Других слов не подобрать. Ты мэр города, принимающего Олимпиаду, и вместо слов «Ребята, приезжайте, давайте обойдем тяжелые темы» говоришь это», – сказал футбольный агент Ткаченко в шоу «Это футбол, брат!».

4 комментария
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Надеюсь, Мотя покажет себя во всей красе в ПСЖ. Третий россиянин, кто поедет в этот клуб. До него были Игорь Яновский и Сергей Семак.
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отмена русского футбола? а причем здесь переходы игроков. можно подумать до 22 года толпами в Европу ехали. и при чем здесь Франция, если Кузяев и Сафонов туда собственно и уехали
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Ответ Ковид 07.10.52
Просто там не одно мнение у общества, навязанное властью, есть и другое и за это в иноагенты и тюрьмы не определяют.
Даже как-то страшно лайкать.
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