Ван Бронкхорст возглавил «Бешикташ». Он не работал больше полутора лет

Теги Джованни ван Бронкхорст Бешикташ высшая лига Турция Футбол

Джованни ван Бронкхорст назначен на пост главного тренера «Бешикташа».

Стороны достигли соглашения по схеме «2+1», официальное подписание контракта состоится позднее.

Ассистентами 49-летнего специалиста в новом клубе станут Жан-Поль ван Гастель и Сердар Топрактепе.

Последним местом работы нидерландца был шотландский «Рейнджерс», который он покинул в ноябре 2022 года.

«Бешикташ» занял пятое место в завершившемся чемпионате Турции.

7 комментариев
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А все да помнят тот фантастический гол?) за сборную
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"Ван Борокхорст"(с).
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Только сегодня ходили слухи, что Оле Гуннар Сульшер близок к назначению в Бешикташ... Переиграли, получается.
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Интересно конечно работают функционеры Бешикташа)) Сначала пытались уговорить Флика - тот не пришёл. Потом обещали, что придёт Моур - а он в итоге в Фенере. Но назначение Ван Бронкхорста, кстати, всё равно интересное. Рейнджерс выводил в финал ЛЕ, с Фейеноордом тоже пару трофеев брал, Эредивизи точно. Посмотрим, как он справится
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Крутой вариант
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Ответ rusik krasav4ik
А все да помнят тот фантастический гол?) за сборную
Ага, сразу ассоциация
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Ответ Аслан Гогуев
Только сегодня ходили слухи, что Оле Гуннар Сульшер близок к назначению в Бешикташ... Переиграли, получается.
Не то что сегодня, даже смешнее. Это вбросили буквально 2 часа назад. ESPN в своём репертуаре
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