Ван Бронкхорст возглавил «Бешикташ». Он не работал больше полутора лет
Джованни ван Бронкхорст назначен на пост главного тренера «Бешикташа».
Стороны достигли соглашения по схеме «2+1», официальное подписание контракта состоится позднее.
Ассистентами 49-летнего специалиста в новом клубе станут Жан-Поль ван Гастель и Сердар Топрактепе.
Последним местом работы нидерландца был шотландский «Рейнджерс», который он покинул в ноябре 2022 года.
«Бешикташ» занял пятое место в завершившемся чемпионате Турции.