Ван Бронкхорст возглавил «Бешикташ». Он не работал больше полутора лет

Джованни ван Бронкхорст назначен на пост главного тренера «Бешикташа».

Стороны достигли соглашения по схеме «2+1», официальное подписание контракта состоится позднее.

Ассистентами 49-летнего специалиста в новом клубе станут Жан-Поль ван Гастель и Сердар Топрактепе.

Последним местом работы нидерландца был шотландский «Рейнджерс», который он покинул в ноябре 2022 года.

«Бешикташ» занял пятое место в завершившемся чемпионате Турции.