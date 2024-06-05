Бартон считает Винисиуса фаворитом «Золотого мяча»: «Он лучший в мире прямо сейчас. Он решает в важнейших матчах, и его лучшие годы еще впереди»
Джоуи Бартон считает Винисиуса Жуниора фаворитом на «Золотой мяч».
«Беллингем играл в финале [Лиги чемпионов] не на том уровне, которого, возможно, от него ждали. Он смотрелся довольно скромно, но он молод, и на «Уэмбли» он провел свой первый финал еврокубка, и это, вероятно, польстило ему.
Думаю, «Золотой мяч» получит тот, кто забил [в этом матче], и я назвал бы его лучшим игроком мира. Прямо сейчас из всех футболистов я выбрал бы Винисиуса Жуниора. И я думаю, что он будет становиться все лучше и лучше. Его лучшие годы еще впереди, но он уже очень яркий игрок, который решает и забивает в важнейших матчах.
Килиан Мбаппе, думаю, будет играть на острие. Винисиус и Родриго на флангах и, видимо, Камавинга и Беллингем позади», – сказал бывший игрок «Манчестер Сити».
Винисиус – главный фаворит «Золотого мяча» по версии Goal. Беллингем – 2-й, Кроос – 3-й, Мбаппе – 4-й, Месси – 15-й