Бартон считает Винисиуса фаворитом «Золотого мяча»: «Он лучший в мире прямо сейчас. Он решает в важнейших матчах, и его лучшие годы еще впереди»

Джоуи Бартон считает Винисиуса Жуниора фаворитом на «Золотой мяч».

«Беллингем играл в финале [ чемпионов] не на том уровне, которого, возможно, от него ждали. Он смотрелся довольно скромно, но он молод, и на « » он провел свой первый финал еврокубка, и это, вероятно, польстило ему.

Думаю, « » получит тот, кто забил [в этом матче], и я назвал бы его лучшим игроком мира. Прямо сейчас из всех футболистов я выбрал бы . И я думаю, что он будет становиться все лучше и лучше. Его лучшие годы еще впереди, но он уже очень яркий игрок, который решает и забивает в важнейших матчах.

, думаю, будет играть на острие. Винисиус и на флангах и, видимо, и Беллингем позади», – сказал бывший игрок « ».

Винисиус – главный фаворит «Золотого мяча» по версии Goal. Беллингем – 2-й, Кроос – 3-й, Мбаппе – 4-й, Месси – 15-й