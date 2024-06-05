Бартон считает Винисиуса фаворитом «Золотого мяча»: «Он лучший в мире прямо сейчас. Он решает в важнейших матчах, и его лучшие годы еще впереди»

Теги Джоуи Бартон Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Уэмбли Золотой мяч Килиан Мбаппе Винисиус Жуниор Родриго Эдуардо Камавинга Джуд Беллингем Футбол

Джоуи Бартон считает Винисиуса Жуниора фаворитом на «Золотой мяч».

«Беллингем играл в финале [Лиги чемпионов] не на том уровне, которого, возможно, от него ждали. Он смотрелся довольно скромно, но он молод, и на «Уэмбли» он провел свой  первый финал еврокубка, и это, вероятно, польстило ему.

Думаю, «Золотой мяч» получит тот, кто забил [в этом матче], и я назвал бы его лучшим игроком мира. Прямо сейчас из всех футболистов я выбрал бы Винисиуса Жуниора. И я думаю, что он будет становиться все лучше и лучше. Его лучшие годы еще впереди, но он уже очень яркий игрок, который решает и забивает в важнейших матчах.

Килиан Мбаппе, думаю, будет играть на острие. Винисиус и Родриго на флангах и, видимо, Камавинга и Беллингем позади», – сказал бывший игрок «Манчестер Сити».

Винисиус – главный фаворит «Золотого мяча» по версии Goal. Беллингем – 2-й, Кроос – 3-й, Мбаппе – 4-й, Месси – 15-й

15 комментариев
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Ого Бартон кого-то похвалил, теперь я видел всё))
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🙈🙉🙊
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Ответ олдовый манк
Ого Бартон кого-то похвалил, теперь я видел всё))
Тоже в шоке.
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Ответ олдовый манк
Ого Бартон кого-то похвалил, теперь я видел всё))
Осталось от Кассано лестный комментарии в сторону Вини дождаться)
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Интересно, кого Бартон считает лучшей в женском футболе😁?
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Вини фантастически умеет создавать момент из ничего
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Я думаю золотой мяч получит кроос, если немцы выиграют евро.
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У Джуда шанс только на Евро зарешать,а так сейчас Вини безоговорочный фаворит
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Да хз.
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Ответ Бенисио Дель Пьеро
Винисиус одним плей-офф ЛЧ заслужил ЗМ, но впереди турниры сборных, а после них как правило остаются более яркие впечатления, чем от клубного футбола потому что они прозодят уже в конце сезона. У того же Мбаппе в случае удачного Евро шансы точно вырасти могут. Винисиус за сборную не так хорош как в Реале
Насчёт турнира сборных согласен, ЧМ 2018 запал в сердце прям, даже затмил Лч 2018 и Ле 2018. На ЧМ 2018 было все - красота, крутые голы, ассисты ,великие игроки, феерия Мбаппе и Азара, сильнейшая Франция, элегантная Аргентина, шикарная Россия, пиковая Бельгия, Испания со своей тики-такой, классная Хорватия...
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Ответ вкус крабовых чипсов
После Лео с кришом даже мбаппе недотягивает, а танцор этот вообще мимо, продукт пиара
так что теперь, будем отменять Золотой мяч? или топарю из бургер лиги по традиции вручим? Ты уже выкладывай свои идеи не скромничай
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