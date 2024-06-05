Карпин о деле Безрукова из-за шутки про «денежки»: «Бред сумасшедшего. Обсуждать нечего»

Теги Ростов Рубин премьер-лига Россия Сборная России по футболу РФС происшествия Валерий Карпин Комитет по этике деньги Руслан Безруков Это футбол, брат! Футбол

Валерий Карпин высказался о деле Руслана Безрукова.

Напомним, после победы над «Зенитом» в перенесенном матче 21-го тура Мир РПЛ (2:0) хавбек «Рубина» пошутил: «Краснодар», ждем на карту денежки».

Впоследствии комитет по этике РФС условно дисквалифицировал Безрукова на три месяца и оштрафовал на сто тысяч рублей. Кроме того, генпрокуратура РФ начала проверку слов футболиста после обращения депутата Николая Новичкова.

– Тут обсуждать нечего. Бред сумасшедшего.

– В вашей игровой карьере были примеры стимулирования от третьих лиц?

– В Испании было. По-моему, в сезоне-1994/95 вышли на игрока «Реал Сосьедад». Наш капитан сказал перед игрой, в которой нам уже было ничего не нужно: «Выиграем – привезут премиальные». Мы сыграли вничью.

Тогда все об этом говорили, в Marca выходили заголовки «Эпоха чемоданчиков», – сказал главный тренер сборной России и «Ростова» в беседе на ютуб-канале «Это футбол, брат!»

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22 комментария
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Молодец Валера. Не записался в калики перехожие, сохранил адекватность и яйца!
+66
-2
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Валера прав. Дебилизм в нашей стране крепчает. То-ли ещё будет.
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Валера никогда ни перед кем не пресмыкался, это самое сильное его качество, и за это ему безмерное уважение
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Хорошо, что у руля сборной в такое время, когда нет официальных матчей, такой человек как Карпин, честный, смелый, мужчина, вызывающий симпатию.
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Валера товарищ спорный, сложный и неоднозначный (при всей любви спартаковской). Но вот за прямоту, честность и отсутствие страха перед "деятелями росфутбола" - респект.
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Вот молодец Валера - депутаты, это бред сумасшедшего. Там других нет.
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Карпин адекват
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Всё по делу.
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Безрукова расстрелять. Карпина и Аршавина высечь розгами, но условно. Депутату Новичкову орден. КДК денежную премию.
Я правильно озвучил позицию Дюкова?
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Так сплотитесь, блин! Игроки, тренеры. Ну, видите же, что против вас принимают необоснованные решения, что вас штрафуют и дисквалифицируют без оснований.
Пригрозите забастовкой, скажите, что не выйдете на 1-й тур, если бредовое решение не отменят.
Тут очень важно, что главное в футболе - это игроки! Без них никак не получится. И надстройка (комитет по этике) должен их уважать, а не глумиться.
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А что у Карпина спрашивать, он же из 90х. Как говорил классик тогда доавубов меньше было
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Безрукова, в тюрьму сразу?
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Бредом сумасшедших еще типов из одного городка не определяли.
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Главврач:
— Премиальные будут выплачивать только за постоянных пациентов.
Патологоанатом:
— Во я попал...
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Ответ Ковид 07.10.52
Комментарий скрыт
Тебя как касается его подданство ?
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Ответ Ковид 07.10.52
Комментарий скрыт
Подданный Финляндии и Великобритании, например, во всю говорит о патриотизме и, через слово, утверждает, что русский хоккей (и сборная) лучший в мире и хочет играть в хоккей в ЮАР - адекватность от гражданства не зависит☝️
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Ответ Честный контроль
Безрукова расстрелять. Карпина и Аршавина высечь розгами, но условно. Депутату Новичкову орден. КДК денежную премию. Я правильно озвучил позицию Дюкова?
Медведеву орден Сутулого первой степени.
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Ответ xandpa
А что у Карпина спрашивать, он же из 90х. Как говорил классик тогда доавубов меньше было
Мостовой и всякие псы осетинские тоже из 90х а толку
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Ответ korablev
Так сплотитесь, блин! Игроки, тренеры. Ну, видите же, что против вас принимают необоснованные решения, что вас штрафуют и дисквалифицируют без оснований. Пригрозите забастовкой, скажите, что не выйдете на 1-й тур, если бредовое решение не отменят. Тут очень важно, что главное в футболе - это игроки! Без них никак не получится. И надстройка (комитет по этике) должен их уважать, а не глумиться.
Ямы - Безруков. Кто из потенциально сплотившихся футбольных персонажей не прикорытный? Как бы их не обвиняли в тупости, они прекрасно понимают, что без вливаний из бюджета росногомячу хана, и их беззаботному существованию. Для этого их и прикармливали - ломы какие никакие
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