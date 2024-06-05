Карпин о деле Безрукова из-за шутки про «денежки»: «Бред сумасшедшего. Обсуждать нечего»

Валерий Карпин высказался о деле Руслана Безрукова.

Напомним, после победы над «Зенитом» в перенесенном матче 21-го тура Мир РПЛ (2:0) хавбек «Рубина» пошутил: «Краснодар», ждем на карту денежки».

Впоследствии комитет по этике РФС условно дисквалифицировал Безрукова на три месяца и оштрафовал на сто тысяч рублей. Кроме того, генпрокуратура РФ начала проверку слов футболиста после обращения депутата Николая Новичкова.

– Тут обсуждать нечего. Бред сумасшедшего.

– В вашей игровой карьере были примеры стимулирования от третьих лиц?

– В Испании было. По-моему, в сезоне-1994/95 вышли на игрока «Реал Сосьедад». Наш капитан сказал перед игрой, в которой нам уже было ничего не нужно: «Выиграем – привезут премиальные». Мы сыграли вничью.



Тогда все об этом говорили, в Marca выходили заголовки «Эпоха чемоданчиков», – сказал главный тренер сборной России и «Ростова» в беседе на ютуб-канале «Это футбол, брат!»