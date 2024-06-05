Карпин о деле Безрукова из-за шутки про «денежки»: «Бред сумасшедшего. Обсуждать нечего»
Валерий Карпин высказался о деле Руслана Безрукова.
Напомним, после победы над «Зенитом» в перенесенном матче 21-го тура Мир РПЛ (2:0) хавбек «Рубина» пошутил: «Краснодар», ждем на карту денежки».
Впоследствии комитет по этике РФС условно дисквалифицировал Безрукова на три месяца и оштрафовал на сто тысяч рублей. Кроме того, генпрокуратура РФ начала проверку слов футболиста после обращения депутата Николая Новичкова.
– Тут обсуждать нечего. Бред сумасшедшего.
– В вашей игровой карьере были примеры стимулирования от третьих лиц?
– В Испании было. По-моему, в сезоне-1994/95 вышли на игрока «Реал Сосьедад». Наш капитан сказал перед игрой, в которой нам уже было ничего не нужно: «Выиграем – привезут премиальные». Мы сыграли вничью.
Тогда все об этом говорили, в Marca выходили заголовки «Эпоха чемоданчиков», – сказал главный тренер сборной России и «Ростова» в беседе на ютуб-канале «Это футбол, брат!»
Я правильно озвучил позицию Дюкова?
Пригрозите забастовкой, скажите, что не выйдете на 1-й тур, если бредовое решение не отменят.
Тут очень важно, что главное в футболе - это игроки! Без них никак не получится. И надстройка (комитет по этике) должен их уважать, а не глумиться.
— Премиальные будут выплачивать только за постоянных пациентов.
Патологоанатом:
— Во я попал...
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