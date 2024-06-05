Беллингем признан игроком сезона в «Реале». У хавбека 23 гола в 42 матчах

Теги Реал Мадрид Ла Лига рейтинги Джуд Беллингем Футбол

Джуд Беллингем признан лучшим игроком сезона в «Реале».

Полузащитник мадридского клуба получил награду Mahou Five Star Player по итогам сезона-2023/24, одержав победу в голосовании болельщиков.

«Я по-настоящему горд выиграть [этот приз] в своем первом сезоне. Я очень счастлив и чрезвычайно благодарен болельщикам за то, что они выбрали меня. Я очень счастлив быть здесь, быть частью этой семьи. Надеюсь, им понравилось наблюдать за моей игрой. Это был отличный сезон.

Я наслаждаюсь каждой минутой и секундой пребывания здесь. Трудно подобрать слова, чтобы описать это. Каждый раз, выходя на поле, я чувствую себя счастливым. Для меня большая честь играть в этой команде», – сказал Беллингем.

В сезоне-2023/24 Беллингем отметился 23 голами в 42 матчах за «Реал» во всех турнирах. Ранее 20-летний англичанин был признан игроком сезона в Ла Лиге и лучшим молодым игроком Лиги чемпионов.

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22 комментария
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Благодаря его голевому старту безболезненно адаптировались к потере Бензема.. Плюс впечатляющая работоспособность, по уровню примерно соответствующая уставшему Вальверде, и плюс очень важные голы в класико и с Жироной..

Заслуженное звание, хотя доли аванса тоже в этом есть..
+27
-3
+24
Не забудем победные голы в класико)
+16
-5
+11
По-сути всю первую половину сезона пока команда не свыклась с кадровыми потерями Реал на себе тащил Джуд. Уже к февралю положение Реала в Ла Лиге стало очень комфортно во многом за счёт Беллингема. В концовке стал менее ярким, но это обусловлено изменениями в стиле игры. Ну и два победных в обоих классико дорогого стоят
+13
-3
+10
Ответ dr. cage
Благодаря его голевому старту безболезненно адаптировались к потере Бензема.. Плюс впечатляющая работоспособность, по уровню примерно соответствующая уставшему Вальверде, и плюс очень важные голы в класико и с Жироной.. Заслуженное звание, хотя доли аванса тоже в этом есть..
Про уставшего Вальверде тонко. Уставший Вальверде бегает как будто только 10 минута матча.
+7
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+7
В принципе заслуженно, ну ,а кто ещё.
+5
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+5
как по мне лучший Куртуа, не пропустил ни одного мяча )
+6
-2
+4
Ответ Илья Мурашов
Джуд в Ла Лиге был хорош, а Винисиус в ЛЧ. Что важнее?
Все важно. Тем более не стоит забывать, что это все-таки дебютный сезон в одном из самых больших клубов мира и в 20 лет показывать такую зрелую игру, плюс забить такое количество мячей не может быть не отмеченным.
+6
-2
+4
На мой взгляд лучшим был Винисиус все таки
+4
-2
+2
Я за!
+2
0
+2
Джуд и Вини в ударе, Родриго когда ловит кураж феерит. Мпаббе теперь в составе.
Ух что будет в следующем сезоне
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Обьективно лучший игрок Ла Лиги в этом сезоне.
Но конечно клохопёрые синегранатовые сосьёс так не думают, какое удивление...
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Сверхуспешный дебют у Джуда
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Ответ Football poet
На мой взгляд лучшим был Винисиус все таки
ну он два месяца не играл вначале и не тащил как джуд, в 2024 начал уже ярко
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Ответ corazon blanco
Все важно. Тем более не стоит забывать, что это все-таки дебютный сезон в одном из самых больших клубов мира и в 20 лет показывать такую зрелую игру, плюс забить такое количество мячей не может быть не отмеченным.
Не скажи. В ЛЧ соперники в разы сильнее. В Ла Лиге все конкуренты Реала сдулись, что Барселона, что Севилья, что Атлетико. Ну и в Суперкубке Испании Винисиус отгрузил 3 гола Барселоне.
+2
-2
0
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