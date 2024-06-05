Беллингем признан игроком сезона в «Реале». У хавбека 23 гола в 42 матчах

Джуд Беллингем признан лучшим игроком сезона в «Реале».

Полузащитник мадридского клуба получил награду Mahou Five Star Player по итогам сезона-2023/24, одержав победу в голосовании болельщиков.

«Я по-настоящему горд выиграть [этот приз] в своем первом сезоне. Я очень счастлив и чрезвычайно благодарен болельщикам за то, что они выбрали меня. Я очень счастлив быть здесь, быть частью этой семьи. Надеюсь, им понравилось наблюдать за моей игрой. Это был отличный сезон.

Я наслаждаюсь каждой минутой и секундой пребывания здесь. Трудно подобрать слова, чтобы описать это. Каждый раз, выходя на поле, я чувствую себя счастливым. Для меня большая честь играть в этой команде», – сказал Беллингем.

В сезоне-2023/24 отметился 23 голами в 42 матчах за « » во всех турнирах. Ранее 20-летний англичанин был признан игроком сезона в и лучшим молодым игроком Лиги чемпионов.