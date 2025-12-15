Победы «Реала», «Интера» и «Сити», 20-е место Непряевой и 25-е – Коростелева, 10 млрд евро за «Барсу», «Россия 25» Ротенберга выиграла КПК, переговоров Костылевой и Плющенко не будет и другие новости

1. «Реал» обыграл «Алавес» на выезде – 2:1. Мбаппе забил с паса Беллингема, Родриго – с передачи Винисиуса, у которого нет голов в 13 матчах за мадридцев. Винисиус обнялся с Алонсо после голевого паса на Родриго.

2. Россиянин Савелий Коростелев стал 25-м в коньковой «разделке» на 10 км на этапе Кубка мира в Давосе, Непряева заняла 20-е место в женской гонке. Оба они выполнили олимпийский норматив для дистанционных гонок.

Сергей Ардашев выиграл коньковую гонку преследования на 15 км на этапе Кубка России по лыжам в Чусовом, Большунов – 2-й, Мальцев – 3-й. Вероника Степанова победила в женском пасьюте, Пеклецова – 2-я, Крупицкая – 3-я, Сорина – 8-я, Ступак – 9-я.

3. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд хочет предложить за «Барселону» 10 млрд евро , сообщает журналист El Chiringuito TV Франсуа Гальярдо.

4. Кирилл Бажин выиграл масс-старт на этапе Кубка России по биатлону в Тюмени, Бабиков – 2-й, Поварницын – 3-й, Латыпов – 4-й, Серохвостов – 5-й. Кристина Резцова победила в женской гонке, Гришина – 2-я, Метеля – 3-я.

Итальянка Лиза Виттоцци стала первой в гонке преследования на этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене, , Магнуссон – 2-я, Киркеэйде – 3-я, Брезаз-Буше – 4-я, Эльвира Оберг – 5-я. Мужская сборная Норвегии выиграла эстафету , сборная Франции – 2-я, сборная Швеции – 3-я.

5. Ирина Костылева, мать 14-летней фигуристки Елены Костылевой, сообщила, что переговоров о сотрудничестве с тренером Евгением Плющенко не будет .

6. «Россия 25» Ротенберга разгромила Казахстан (9:0) и выиграла Кубок Первого канала. Российская команда выиграла оба матча на Кубке Первого канала, общий счет – 12:1.

7. В Серии А «Ювентус» одолел «Болонью» в гостях (1:0), Кабаль забил с паса Йылдыза, Хеггема удалили. «Интер» в выездном матче обыграл «Дженоа» (2:1), Лаутаро забил и ассистировал Биссеку. «Милан» дома не смог обыграть «Сассуоло» (2:2), пропустив на 77-й минуте, а «Наполи» и вовсе проиграл «Удинезе» на выезде (0:1).

В АПЛ «Манчестер Сити» разгромил «Кристал Пэлас» (3:0) с дублем Холанда, у «Астон Виллы» 9 побед подряд во всех турнирах. В Бундеслиге «Бавария» вырвала ничью с «Майнцем» (2:2) на 87-й, а «Боруссия» Дортмунд сыграла вничью с «Фрайбургом» (1:1).

9. НХЛ. «Миннесота» обыграла «Бостон» (6:2), Капризов набрал 2+1 , Куинн Хьюз забил в дебютном матче за «Уайлд». «Питтсбург» проиграл «Юте» (4:5 ОТ) и установил антирекорд лиги , уступив в 2 матчах подряд при преимуществе в 3+ шайбы в третьем периоде, Мурашов пропустил 5 шайб . «Монреаль» справился с «Эдмонтоном» (4:1), Демидов забил 7-й гол в сезоне. Все результаты дня – здесь .

10. «Реал Сосьедад» Захаряна уволил главного тренера Франсиско. Команда проиграла 3 матча подряд в Ла Лиге и идет 15-й.

11. НБА. «Бруклин» с 17 очками Демина разгромил «Милуоки» с разницей «+45», «Лейкерс» с 26 очками и ключевыми штрафными Леброна одолели «Финикс» в гостях, 48 очков Карри не спасли «Голден Стэйт» в игре с «Портлендом» и другие результаты .

12. ЭСК РФС решила, что арбитр Кирилл Левников верно удалил Мойзеса в матче «Краснодар» – ЦСКА. Кроме того, ЭСК поддержала Кукуяна, удалившего Неделчару в игре с «Зенитом»: «Он совершил неосторожный контакт с лицом Педро. Это лишение явной возможности забить гол».

13. Виктор Гончаренко возглавит сборную Беларуси. Контракт – до декабря 2027-го, зарплата – 20 тысяч евро в месяц.

14. Вячеслав Козлов будет утвержден главным тренером «Динамо», пишет «СЭ».

15. На женском чемпионате мира по гандболу Норвегия обыграла Германию в финале, Франция победила Нидерланды в матче за 3-е место.

16. Генассамблея FIDE поддержала и полный, и частичный допуск россиян к турнирам . Окончательное решение не принято, решение вопроса отложено из-за путаницы при голосовании .



17. 104-я ракетка мира Полина Кудерметова сменила спортивное гражданство – она будет представлять Узбекистан. Ее сестра Вероника, 30-я ракетка мира, продолжает выступать под нейтральным флагом.

Цитаты дня.

Гельмут Марко: «Ферстаппен стал бы чемпионом, если бы «Ред Булл» уволил Хорнера раньше . Кристиан вел грязные игры, лгал обо всем»

Радимов о техническом поражении «Зенита» в 2011-м: «Семак встал: «Влад, ребята знают, что это не из-за тебя». Денисов кричал: «Должна пролиться чья-то кровь!» Лишили премиальных за год»

Ротенберг о 9:0 с Казахстаном: «Герой СВО к нам приехал. Сказал игрокам, что ребята на фронте смотрели матч, это вдохновляет бойцов . Мы так отдаем долг Родине»

Алонсо о падении Винисиуса в штрафной «Алавеса»: «Не говорю о судье, но был явный пенальти . Я удивился, что ВАР не пересмотрел эпизод, но в целом не удивлен»

Фетисов о Байкале: «Мы не понимаем его важность как стратегического ресурса президента и народа России . Идет самозахват, рубка леса, мы можем похоронить озеро. Нужно обезопасить это место»