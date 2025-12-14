Чемпионат мира по гандболу (жен). Норвегия обыграла Германию в финале, Франция победила Нидерланды в матче за 3-е место
Норвегия обыграла Германию в финале женского чемпионата мира по гандболу.
Француженки одолели представительниц Нидерландов в матче за бронзу.
Чемпионат мира по гандболу среди женщин
Роттердам, Нидерланды
Финал
Германия – Норвегия – 20:23 (11:11, 9:12)
Матч за 3-е место
Франция – Нидерланды – 33:31 (12:11, 14:15, 7:5 в добавленное время)
