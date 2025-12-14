Полина Кудерметова сменила гражданство – теперь она представляет Узбекистан
104-я ракетка мира Полина Кудерметова сменила спортивное гражданство. Она будет представлять Узбекистан, согласно ее профилю на официальном сайте WTA.
Кудерметовой 22 года, она чемпионка девяти турниров ITF. Ее наивысший рейтинг – 54-я строчка.
Ее сестра Вероника, 30-я ракетка мира, продолжает выступать под нейтральным флагом.
Напомним, ранее под флаг Узбекистана перешли Мария Тимофеева и Камилла Рахимова.
«Настя не уйдет. Настя остается дома». Теннисистка Потапова сменила гражданство
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: официальный сайт WTA
