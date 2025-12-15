НБА. 48 очков Стефена Карри не спасли «Голден Стэйт» в матче с «Портлендом», 26 очков и ключевые штрафные Леброна Джеймса позволили «Лейкерс» справиться с «Финиксом» и другие результаты
14-15 декабря в рамках регулярного чемпионата НБА прошли восемь матчей.
29 очков Кона Книппела помогли «Шарлотт» одолеть «Кливленд» в овертайме (119:111).
«Финикс» уступил «Лейкерс» в напряженной концовке (114:116), победными для «озерников» стали штрафные броски Леброна Джеймса, полученные после фола Девина Букера при трехочковом броске.
Егор Дёмин стал самым результативным игроком своей команды – 17 очков при 6 из 8 с игры, 2 из 4 трехочковых и 3 из 3 штрафных – в победном матче против «Милуоки» (127:82). На счету россиянина также 3 подбора, 3 передачи, 2 перехвата и 1 блок-шот.
«Голден Стэйт» проиграл «Портленду» (131:136), несмотря на 48 очков Стефена Карри, реализовавшего 12 из 19 трехочковых.
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
