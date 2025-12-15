  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • НБА. 48 очков Стефена Карри не спасли «Голден Стэйт» в матче с «Портлендом», 26 очков и ключевые штрафные Леброна Джеймса позволили «Лейкерс» справиться с «Финиксом» и другие результаты
388

НБА. 48 очков Стефена Карри не спасли «Голден Стэйт» в матче с «Портлендом», 26 очков и ключевые штрафные Леброна Джеймса позволили «Лейкерс» справиться с «Финиксом» и другие результаты

14-15 декабря в рамках регулярного чемпионата НБА прошли восемь матчей.

29 очков Кона Книппела помогли «Шарлотт» одолеть «Кливленд» в овертайме (119:111).

«Финикс» уступил «Лейкерс» в напряженной концовке (114:116), победными для «озерников» стали штрафные броски Леброна Джеймса, полученные после фола Девина Букера при трехочковом броске.

Егор Дёмин стал самым результативным игроком своей команды – 17 очков при 6 из 8 с игры, 2 из 4 трехочковых и 3 из 3 штрафных – в победном матче против «Милуоки» (127:82). На счету россиянина также 3 подбора, 3 передачи, 2 перехвата и 1 блок-шот.

«Голден Стэйт» проиграл «Портленду» (131:136), несмотря на 48 очков Стефена Карри, реализовавшего 12 из 19 трехочковых.

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
logoНБА
результаты
logoШарлотт
logoЛейкерс
logoКливленд
logoАтланта
logoФиникс
logoВашингтон
logoИндиана
logoПортленд
logoМилуоки
logoЧикаго
logoФиладельфия
logoМиннесота
logoНовый Орлеан
logoБруклин
logoГолден Стэйт
logoСакраменто
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Кубок НБА. 1/2 финала. «Сан-Антонио» прервал 16-матчевую победную серию «Оклахомы», несмотря на 29 очков Шэя Гилджес-Александера; 40 очков Джейлена Брансона помогли «Нью-Йорку» победить «Орландо»
вчера, 07:12
НБА. 39 очков Стефена Карри не спасли «Голден Стэйт» в матче с «Миннесотой», 48 очков Донована Митчелла помогли «Кливленду» справиться с «Вашингтоном» и другие результаты
13 декабря, 07:04
НБА. 31 очко Кайла Кузмы помогло «Милуоки» без Янниса Адетокумбо обыграть «Бостон», 33 очка Ивицы Зубаца не спасли «Клипперс» в матче с «Хьюстоном» и другие результаты
12 декабря, 05:39
Главные новости
Планы «Атланты» на дедлайн обменов зависят от состояния здоровья Кристапса Порзингиса
19 минут назад
Единая лига ВТБ. «Пари НН» примет «Автодор»
сегодня, 12:51
«Бакс» рассчитывают, что Яннис Адетокумбо останется, и ведут работу на рынке для укрепления состава вокруг грека
сегодня, 12:46
Джеймс смазал важный штрафной в концовке, Редик заявил, что бросок должен был исполнять Дончич
сегодня, 12:30
Донован Митчелл после проигрыша «Шарлотт»: «На месте болельщиков я бы тоже нас освистал»
сегодня, 12:03
Зак Лавин не смог доиграть матч против «Миннесоты» из-за травмы голеностопа
сегодня, 11:42
Джейлен Джонсон стал третьим в истории НБА, кто оформил 4 подряд трипл-дабла до достижения 24 лет
сегодня, 11:26
Аллей-уп Дерика Куина на Трея Мерфи и данк Джексона Хэйса через Осо Игодаро стали лучшими моментами игрового дня НБА
сегодня, 11:11Видео
Джей Джей Редик раскритиковал судей после победы над «Финиксом»: «По-видимому, в НБА теперь разрешено хватать игрока за майку, когда он идет под кольцо»
сегодня, 10:17
Ожидается, что «Голден Стэйт» конвертирует контракт Пэта Спенсера в стандартный
сегодня, 09:49
Ко всем новостям
Последние новости
Джаред Батлер о промахе в дерби с «Партизаном»: «Эмоции взяли надо мной верх»
38 минут назад
Премьер-лига. Женщины. «Динамо Курск» сыграет с «Енисеем»
сегодня, 08:58
Чемпионат Турции. «Бююкчекмедже» встретится с «Каршиякой»
сегодня, 12:50
Адриатическая лига. «Црвена Звезда» разобралась со «Спартаком Суботица», ФМП уступил «Партизану»
сегодня, 00:11
Чемпионат Италии. «Милан» взял верх над «Виртусом», «Наполи» уверенно разобрался с «Кремоной» и другие результаты
вчера, 20:57
Чемпионат Франции. «Шоле» вырвал победу у «Виллербана», «Монако» разобрался со «Страсбуром»
вчера, 20:26
ACB. «Реал» уверенно обыграл «Жирону», «Мурсия» была сильнее «Ховентуда» и другие результаты
вчера, 20:09
Чемпионат Турции. «Фенербахче» обыграл «Анадолу Эфес» в овертайме, «Трабзонспор» одержал победу над «Петким Спор» благодаря 30 очкам Маркиза Рида
вчера, 20:07
Кристиан Колоко перешел в фарм-клуб «Сан-Антонио»
вчера, 19:20
Хоэль Парра получил перелом носа и может пропустить матчи против «Парижа» и «Басконии»
вчера, 18:14