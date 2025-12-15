Демидов забил «Эдмонтону» – 7-й гол в сезоне и 1-й за 8 матчей. Он сыграл 13:16 – 10-е время среди форвардов «Монреаля»

Иван Демидов забил «Эдмонтону» – 7-й гол в сезоне и 1-й за 8 матчей.

Форвард «Монреаля » Иван Демидов забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтоном » (4:1).

На счету 20-летнего россиянина стало 25 (7+18) очков в 32 играх в текущем сезоне при полезности «минус 1» и среднем времени на льду 14:45.

Он прервал безголевую серию из 7 игр (0+5 на отрезке), отличившись в большинстве в начале второго периода. «Канадиенс» получили его в результате фола Маттиаса Экхольма на Демидове.

Иван по-прежнему занимает 2-е место в гонке бомбардиров среди новичков, уступая 1 балл Беккетту Сеннеке из «Анахайма» (26 очков в 32 играх, 10+16, «+2», 16:44).

Сегодня нападающий (13:16 – 10-е время среди форвардов «Канадиенс», нейтральная полезность) реализовал 1 из 2 бросков в створ, допустил 2 потери и получил малый штраф за игру высоко поднятой клюшкой в третьем периоде. «Ойлерс» реализовали численное преимущество.