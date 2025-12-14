«Боруссия» Дортмунд сыграла вничью с «Фрайбургом» – 1:1. Хелер ответил на гол Бенсебайни, Беллингема удалили на 53-й

«Боруссия» Дортмунд поделила очки с «Фрайбургом».

«Боруссия » Дортмунд сыграла вничью с «Фрайбургом » (1:1) в гостях в 14-м туре Бундеслиги.

Матч проходил на «Европа-Парк-Штадион».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Рами Бенсебайни открыл счет на 31-й минуте. Джоб Беллингем получил красную карточку на 53-й минуте. Лукас Хелер сравнял счет на 75-й.

Таблица чемпионата Германии

Статистика чемпионата Германии