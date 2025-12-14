  • Спортс
  • «Боруссия» Дортмунд сыграла вничью с «Фрайбургом» – 1:1. Хелер ответил на гол Бенсебайни, Беллингема удалили на 53-й
2

«Боруссия» Дортмунд сыграла вничью с «Фрайбургом» – 1:1. Хелер ответил на гол Бенсебайни, Беллингема удалили на 53-й

«Боруссия» Дортмунд поделила очки с «Фрайбургом».

«Боруссия» Дортмунд сыграла вничью с «Фрайбургом» (1:1) в гостях в 14-м туре Бундеслиги.

Матч проходил на «Европа-Парк-Штадион».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Рами Бенсебайни открыл счет на 31-й минуте. Джоб Беллингем получил красную карточку на 53-й минуте. Лукас Хелер сравнял счет на 75-й.

Бундеслига Германия. 14 тур
14 декабря 14:30, Europa-Park Stadion
Фрайбург
Завершен
1 - 1
Боруссия Д
Матч окончен
Кюблер
90’
+6’
90’
+3’
Джан   Зюле
90’
+2’
Ян Коуто   Адейеми
83’
Рюэрсон
78’
Чуквуэмека   Свенссон
78’
Гирасси   Байер
Юнг   Грифо
76’
Гюнтер   Матанович
76’
  Хелер
75’
М. Эггештайн
72’
56’
Фабиу Силва   Гросс
53’
Беллингем
2тайм
Перерыв
31’
  Бенсебайни
Манзамби
11’
11’
Ян Коуто
Фрайбург
Атуболу, Гюнтер, Юнг, Гинтер, Кюблер, Остерхаге, М. Эггештайн, Треу, Манзамби, Судзуки, Хелер
Запасные: Ф. Мюллер, Огбус, Макенго, Хефлер, Матанович, Ириэ, Грифо, Адаму, Шерхант
1тайм
Боруссия Д:
Кобель, Бенсебайни, Н. Шлоттербек, Джан, Чуквуэмека, Фабиу Силва, Рюэрсон, Беллингем, Нмеча, Ян Коуто, Гирасси
Запасные: Гросс, Байер, Адейеми, Свенссон, Зюле, Майер, Древес
Подробнее

Таблица чемпионата Германии

Статистика чемпионата Германии

Что делать с Хаби Алонсо?30229 голосов
Увольнять сейчасРеал Мадрид
Не увольнять сейчасХаби Алонсо
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
logoБоруссия Дортмунд
logoбундеслига Германия
logoФрайбург
онлайны
logoРами Бенсебайни
logoДжоб Беллингем
logoЛукас Хелер
