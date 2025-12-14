Матч окончен
«Боруссия» Дортмунд сыграла вничью с «Фрайбургом» – 1:1. Хелер ответил на гол Бенсебайни, Беллингема удалили на 53-й
«Боруссия» Дортмунд поделила очки с «Фрайбургом».
«Боруссия» Дортмунд сыграла вничью с «Фрайбургом» (1:1) в гостях в 14-м туре Бундеслиги.
Матч проходил на «Европа-Парк-Штадион».
Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.
Рами Бенсебайни открыл счет на 31-й минуте. Джоб Беллингем получил красную карточку на 53-й минуте. Лукас Хелер сравнял счет на 75-й.
Бундеслига Германия. 14 тур
14 декабря 14:30, Europa-Park Stadion
Завершен
1 - 1
