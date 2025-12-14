  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Наследный принц Саудовской Аравии ибн Салман хочет предложить за «Барселону» 10 млрд евро (Франсуа Гальярдо)
197

Наследный принц Саудовской Аравии ибн Салман хочет предложить за «Барселону» 10 млрд евро (Франсуа Гальярдо)

Наследный принц Саудовской Аравии хочет купить «Барселону».

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд может сделать предложение о покупке «Барселоны».

Об этом сообщает журналист El Chiringuito TV Франсуа Гальярдо.

«Бомбическая новость! Мухаммед ибн Салман Аль Сауд, наследный принц Саудовской Аравии, собирается сделать предложение в 10 миллиардов евро о покупке «Барселоны».

У «Барсы» есть долг – более 2,5 миллиарда, который трудно погасить. Единственное препятствие – это сосьос (члены клуба – Спортс’‘), но... Следите за обновлениями 👀», – написал Гальярдо.

Ибн Салман – наследный принц Саудовской Аравии с 21 июня 2017 года, премьер-министр с 27 сентября 2022 года. Он возглавляет Совет по политическим вопросам и вопросам безопасности, а также Совет по вопросам экономики и развития страны.

Что делать с Хаби Алонсо?32054 голоса
Увольнять сейчасРеал Мадрид
Не увольнять сейчасХаби Алонсо
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: аккаунт Франсуа Гальярдо в X
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoБарселона
бизнес
Политика
деньги
logoЛа Лига
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Перес о «деле Негрейры»: «Самый серьезный скандал в современном футболе. Как можно просить забыть об этом? Ла Лига и RFEF оставили «Реал» бороться в одиночестве»
9 минут назад
Экс-жена Сафонова подала новые иски – относительно здоровья вратаря «ПСЖ». Она утверждает, что близорукость Матвея может негативно влиять на его реакцию при дальних ударах (Sport Baza)
17 минут назад
Черчесов о возможном уходе из «Ахмата»: «Я в «Милан» не перехожу, не знаете? Будет пища – будем думать. В «Зенит» не отправляют? Подозрительно»
35 минут назад
Быстров про тренеров в РПЛ: «Привозят второсортных иностранцев, доверяют, а мы это хаваем, терпим. Польза от прихода Морено, еще парочки человек? Да никакой»
47 минут назад
Терри о незабитом пенальти в финале ЛЧ: «Я до сих пор просыпаюсь среди ночи. Тогда я стоял на 25-м этаже в Москве, думая: «Почему?» Не говорю, что прыгнул бы, но в голове было всякое»
51 минуту назад
Не знаешь, где найти все о работе в Спортсе’’? Есть идеальное место – заходи на наш карьерный сайт!
56 минут назадВакансия
Алдонин о лечении от рака: «Я в Германии, врачи позволяют гулять и даже минимально заниматься спортом. Надеюсь, что со всем справлюсь»
58 минут назад
Солари признан лучшим игроком «Спартака» в ноябре-декабре. У него 3+2 в шести матчах
сегодня, 13:42
Чемпионат Англии. «МЮ» сыграет с «Борнмутом»
сегодня, 13:31
В «Реале» возмущены пассивностью Ла Лиги и RFEF в суде по делу Негрейры. Представитель лиги задал Лапорте только один вопрос, юрист от федерации – ни одного (As)
сегодня, 12:58
Ко всем новостям
Последние новости
«Манчестер Юнайтед» – «Борнмут». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
26 минут назад
Чемпионат Италии. «Рома» против «Комо»
26 минут назад
Руководители «Милана» недовольны судейством в игре с «Сассуоло» и уверены, что клуб остался бы первым в таблице, если бы гол Пулишича ошибочно не отменили
33 минуты назад
Чемпионат Испании. «Бетис» в гостях у «Райо Вальекано»
54 минуты назад
«Локомотив» выиграл турнир детских команд «Путь Будущего». Участвовали «Спартак», ЦСКА и другие
сегодня, 13:44
«Рома» – «Комо». Онлайн-трансляция начнется в 22:45
сегодня, 13:32
«Милан» и Салемакерс продлят контракт с повышением зарплаты
сегодня, 13:27
Сафонова не видно на общем фото «ПСЖ», хотя сам Матвей утверждает, что есть там. А вы видите?
сегодня, 13:16ВидеоСпортс"
Фонд из ОАЭ может завершить покупку клуба РПЛ к 2028 году, заявил Андреев: «До окончания сезона мы сделаем первичный анализ и вступим в переговоры»
сегодня, 13:14
Экс-арбитр Бурруль о неназначенном пенальти на Винисиусе: «Он был с мячом, когда Теналья его сбил. Судья должен был показать желтую, если увидел симуляцию»
сегодня, 11:35