Наследный принц Саудовской Аравии ибн Салман хочет предложить за «Барселону» 10 млрд евро (Франсуа Гальярдо)

Наследный принц Саудовской Аравии хочет купить «Барселону».

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд может сделать предложение о покупке «Барселоны ».

Об этом сообщает журналист El Chiringuito TV Франсуа Гальярдо.

«Бомбическая новость! Мухаммед ибн Салман Аль Сауд, наследный принц Саудовской Аравии, собирается сделать предложение в 10 миллиардов евро о покупке «Барселоны».

У «Барсы» есть долг – более 2,5 миллиарда, который трудно погасить. Единственное препятствие – это сосьос (члены клуба – Спортс’‘), но... Следите за обновлениями 👀», – написал Гальярдо.

Ибн Салман – наследный принц Саудовской Аравии с 21 июня 2017 года, премьер-министр с 27 сентября 2022 года. Он возглавляет Совет по политическим вопросам и вопросам безопасности, а также Совет по вопросам экономики и развития страны.