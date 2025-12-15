14

Сычев о Мостовом: «Вне конкуренции в футболе, хоккее и паделе»

Сычев о Мостовом: вне конкуренции в футболе, хоккее и паделе.

Экс-игрок сборной России Дмитрий Сычев рассказал, кто лучше всех среди бывших футболистов играет в хоккей и падел.

— В хоккей часто играете?

— Сейчас — часто. Саша Мостовой, Юра Жирков, Рома Широков, Паша Погребняк, Андрей Аршавин — у нас интересная бригада.

— Кто круче всех играет?

— А вы как думаете (смеется)? Естественно, у нас во все виды спорта лучше всех играет один человек.

— Мостовой?

— Ну конечно! Мостовой вне конкуренции в футболе, хоккее и паделе. А мы — уже где-то за ним, — сказал Сычев.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
