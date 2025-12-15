Сычев о Мостовом: «Вне конкуренции в футболе, хоккее и паделе»
Экс-игрок сборной России Дмитрий Сычев рассказал, кто лучше всех среди бывших футболистов играет в хоккей и падел.
— В хоккей часто играете?
— Сейчас — часто. Саша Мостовой, Юра Жирков, Рома Широков, Паша Погребняк, Андрей Аршавин — у нас интересная бригада.
— Кто круче всех играет?
— А вы как думаете (смеется)? Естественно, у нас во все виды спорта лучше всех играет один человек.
— Мостовой?
— Ну конечно! Мостовой вне конкуренции в футболе, хоккее и паделе. А мы — уже где-то за ним, — сказал Сычев.
