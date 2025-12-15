  • Спортс
  • Алонсо о падении Винисиуса в штрафной «Алавеса»: «Не говорю о судье, но был явный пенальти. Я удивился, что ВАР не пересмотрел эпизод, но в целом не удивлен»
73

Алонсо о падении Винисиуса в штрафной «Алавеса»: «Не говорю о судье, но был явный пенальти. Я удивился, что ВАР не пересмотрел эпизод, но в целом не удивлен»

Алонсо после 2:1 с «Алавесом»: в пользу «Реала» был явный пенальти.

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо считает, что в пользу его команды не поставили заслуженный пенальти.

Мадридцы на выезде одержали победу над «Алавесом со счетом 2:1 в матче 16-го тура Ла Лиги. Бригадой арбитров руководил Виктор Гарсия Вердура.

На 86-й минуте вингер гостей Винисиус упал в штрафной площади «Алавеса» после того, как Науэль Теналья ударил бразильца по голени. Главный арбитр не стал назначать 11-метровый, ВАР не пригласил судью к монитору.

«Матч был напряженным. Мы очень хорошо начали, но потом потеряли контроль над мячом. Второй тайм мы начали хорошо, создавая моменты.

Мы пропустили гол в единственном эпизоде, где Вальдепеньяс допустил ошибку. Команда играла хорошо, проявив характер против очень сильного соперника. Второй гол принес нам три очка, и я очень рад.

Хочу сказать об эпизоде, а не о судье. Мне показалось, что это был явный пенальти, и я удивился, что его не пересмотрели с помощью ВАР. Хотя, в целом, я не удивлен», – сказал Алонсо.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Marca
logoЛа Лига
logoАлавес
logoРеал Мадрид
logoсудьи
видеоповторы
logoХаби Алонсо
Виктор Гарсия Вердура
logoНауэль Теналья
logoВинисиус Жуниор
logoВиктор Вальдепеньяс
