Винисиус не забивает за «Реал» 13 матчей. Последним был дубль «Вильярреалу» 4 октября

Винисиус Жуниор продлил безголевую серию в составе «Реала ».

Вингер мадридцев не смог забить в матче с «Алавесом » (2:1) в 16-м туре Ла Лиги . Однако на 76-й минуте он отдал результативную передачу на гол Родриго.

Винисиус не забивает за клуб на протяжении уже 13 игр. Последний раз он становился автором голов 4 октября, сделав дубль в матче чемпионата с «Вильярреалом» (3:1).

