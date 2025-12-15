Винисиус не забивает за «Реал» 13 матчей. Последним был дубль «Вильярреалу» 4 октября
Винисиус Жуниор два месяца не забивает за «Реал».
Винисиус Жуниор продлил безголевую серию в составе «Реала».
Вингер мадридцев не смог забить в матче с «Алавесом» (2:1) в 16-м туре Ла Лиги. Однако на 76-й минуте он отдал результативную передачу на гол Родриго.
Винисиус не забивает за клуб на протяжении уже 13 игр. Последний раз он становился автором голов 4 октября, сделав дубль в матче чемпионата с «Вильярреалом» (3:1).
С полной статистикой 25-летнего игрока можно ознакомиться здесь.
