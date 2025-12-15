  • Спортс
Директор «Баварии» Эберль об истекающем контракте Упамекано: «У нас очень хорошие переговоры. Было бы здорово договориться до конца года»

Спортивный директор «Баварии» Макс Эберль оценил вероятность продления контракта с Дайо Упамекано.

По окончании сезона 27-летний защитник сборной Франции может стать свободным агентом.

«Сейчас ходят слухи, что он якобы отклонил [предложение], это угроза, ультиматум — все это чушь. У нас очень хорошие переговоры. Игольное ушко сужается, и ему нужно пройти сквозь него. Я бы хотел пройти сквозь игольное ушко, а не обойти его.

Было бы здорово договориться до конца года, но я не могу этого обещать. В целом я весьма оптимистичен. За последние недели и месяцы мы уже продлили контракты с несколькими игроками. И мы очень хотим заключить новое соглашение с Упамекано», – сказал Эберль.

