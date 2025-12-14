Генассамблея FIDE поддержала и полный, и частичный допуск россиян к турнирам. Окончательное решение не принято

Генассамблея FIDE поддержала и полный, и частичный допуск россиян к турнирам.

Генеральная ассамблея Международной федерации шахмат (FIDE) проголосовала за допуск российских шахматистов к международным соревнованиям с флагом и гимном и параллельно поддержала частичный допуск россиян к соревнованиям.

Заседание генассамблеи состоялось 14 декабря в онлайн-формате.

Голосование шло по двум резолюциям, делегаты по очереди поддержали обе тайным голосованием. Частичный допуск был поддержан большим числом голосов.

Окончательное решение принято не было.

12 декабря Совет FIDE рекомендовал генассамблее допустить российских шахматистов к командным соревнованиям в нейтральном статусе.