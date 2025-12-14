  • Спортс
  • Шахматы
  • Новости
  • Генассамблея FIDE поддержала и полный, и частичный допуск россиян к турнирам. Окончательное решение не принято
16

Генассамблея FIDE поддержала и полный, и частичный допуск россиян к турнирам. Окончательное решение не принято

Генассамблея FIDE поддержала и полный, и частичный допуск россиян к турнирам.

Генеральная ассамблея Международной федерации шахмат (FIDE) проголосовала за допуск российских шахматистов к международным соревнованиям с флагом и гимном и параллельно поддержала частичный допуск россиян к соревнованиям.

Заседание генассамблеи состоялось 14 декабря в онлайн-формате. 

Голосование шло по двум резолюциям, делегаты по очереди поддержали обе тайным голосованием. Частичный допуск был поддержан большим числом голосов.

Окончательное решение принято не было.

12 декабря Совет FIDE рекомендовал генассамблее допустить российских шахматистов к командным соревнованиям в нейтральном статусе. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: РИА Новости
logoсборная России
ФШР
logoФИДЕ
РИА Новости
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости шахмат в любимой соцсети
Материалы по теме
Федерация шахмат России обратится к FIDE по вопросу возвращения флага и гимна
12 декабря, 09:20
Совет FIDE рекомендовал допустить российских шахматистов к командным соревнованиям в нейтральном статусе
12 декабря, 08:00
В ФШР рассчитывают на снятие санкций с российских шахматистов: «Устав ФИДЕ говорит, что запрещается любая дискриминация»
10 декабря, 06:31
Главные новости
Выступающего за Словению шахматиста Федосеева лишили звания мастера спорта России
3 минуты назад
Ткачев о допуске шахматистов с флагом и гимном: «Не сомневаюсь, что исполком МОК подтвердит решение ФИДЕ»
сегодня, 11:02
Дмитрий Песков: «Приветствуем решение генассамблеи ФИДЕ о допуске наших спортсменов и команд с флагом и гимном»
сегодня, 08:10
Андрей Филатов: «Сожалею, что ФИДЕ надо обращаться в МОК, чтобы решение о возврате наших государственных символов было принято окончательно»
сегодня, 08:01
«По итогам дискуссии решено, что результаты обоих голосований являются действительными». FIDE обратится в МОК за консультацией по вопросу допуска россиян
вчера, 20:01
FIDE отложила рассмотрение вопроса допуска россиян из-за путаницы при голосовании
вчера, 18:58
Федерация шахмат России обратится к FIDE по вопросу возвращения флага и гимна
12 декабря, 09:20
Совет FIDE рекомендовал допустить российских шахматистов к командным соревнованиям в нейтральном статусе
12 декабря, 08:00
Freestyle Chess. 5-й этап. Карлсен уступил в финале Ароняну
11 декабря, 19:57
14-летний турецкий шахматист Эрдогмуш станет самым молодым игроком в топ-50 рейтинга ФИДЕ, побив рекорд Карлсена
11 декабря, 08:07
Ко всем новостям
Последние новости
Суперфинал чемпионата России (жен). Шухман одержала победу, Гарифуллина – 2-я
12 октября, 18:28
Умерла мама Яна Непомнящего
9 июля, 07:16
UzChess Cup. 3-й тур. Непомнящий сыграл вничью с Эригайси, Абдусатторов победил Раппорта и другие результаты
21 июня, 20:18
Сергей Карякин: «В России много молодых талантливых шахматистов: Шогджиев, Землянский и другие. Мы должны поддерживать ребят и много работать с ними»
4 июня, 08:06
Александр Ткачев: «Галицкий неплохо играет в шахматы, сеанс одновременной игры – обязательная часть при выпуске в его академии»
26 мая, 06:32
Артемьев, Абдусатторов и Федосеев прошли на Esports World Cup по шахматам
22 мая, 19:15Киберспорт
Жавохир Синдаров стал игроком киберспортивного клуба Vitality по шахматам
17 мая, 14:55Киберспорт
Гран-при ФИДЕ (жен). 6-й этап. Анна Музычук победила, Чжу Цзиньэр – 2-я, Тань Чжунъи – 3-я
15 мая, 18:13
Чемпионат Азии по шахматам-2025 (жен). Сун Юйсинь победила, Боднарук – 6-я, Гунина – 7-я
15 мая, 17:16
Гран-при ФИДЕ (жен). 6-й этап. Вайшали сыграла вничью с Тань Чжунъи, Чжу Цзиньэр разошлась миром с Баделько, другие результаты
14 мая, 18:31