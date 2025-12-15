  • Спортс
Егор Дёмин стал самым результативным игроком «Бруклина», набрав 17 очков в победном матче с «Милуоки»

Дёмин провел отличный матч, «Нетс» разгромили «Бакс».

Российский защитник «Бруклина» Егор Дёмин набрал 17 очков и помог «Нетс» разгромить «Милуоки», обескровленный отсутствием звездного форварда Янниса Адетокумбо, – 127:82.

За 23,5 минуты на паркете Дёмин реализовал 6 из 8 бросков с игры, 2 из 4 трехочковых и 3 из 3 штрафных. Также в активе 19-летнего россиянина 3 подбора, 3 передачи, 2 перехвата и 1 блок-шот.

«Бруклин» ни разу не отставал в счете по ходу матча, а по его итогам повторил самую большую победную разницу в своей истории – «+45».

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: ESPN
logoЕгор Дёмин
logoБаскетбол - видео
logoНБА
logoБруклин
logoМилуоки
