«Манчестер Юнайтед» – «Борнмут». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
«Манчестер Юнайтед» сыграет с «Борнмутом».
«Манчестер Юнайтед» примет «Борнмут» в 16-м туре АПЛ.
Матч пройдет на стадионе «Олд Траффорд».
Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 23:00 по московскому времени.
Премьер-лига Англия (АПЛ). 16 тур
15 декабря 20:00, Олд Траффорд
Не начался
Что делать с Хаби Алонсо?32899 голосов
Увольнять сейчас
Не увольнять сейчас
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости