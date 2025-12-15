  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Винисиус – Алонсо о падении в штрафной «Алавеса»: «Очевидный пенальти. Его не назначили, потому что это был я»
91

Винисиус – Алонсо о падении в штрафной «Алавеса»: «Очевидный пенальти. Его не назначили, потому что это был я»

Винисиус о падении в матче с «Алавесом»: пенальти не поставили, потому что это я.

Вингер «Реала» Винисиус Жуниор пожаловался Хаби Алонсо на неназначенный пенальти во время замены в матче Ла Лиги с «Алавесом» (2:1).

На 86-й минуте встречи Винисиус упал в штрафной соперника после того, как защитник Науэль Теналья ударил бразильца по голени. Главный арбитр матча Виктор Гарсия Вердура не стал назначать пенальти, ВАР не пригласил судью к монитору.

Во время замены на 89-й минуте Алонсо сказал Винисиусу: «Это был чистый пенальти». Бразилец ответил главному тренеру: «Его не назначили, потому что это был я, это был очевидный пенальти». Момент показали в эфире Movistar.

Что делать с Хаби Алонсо?33048 голосов
Увольнять сейчасРеал Мадрид
Не увольнять сейчасХаби Алонсо
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Marca
logoВинисиус Жуниор
logoАлавес
logoсудьи
logoХаби Алонсо
logoЛа Лига
Виктор Гарсия Вердура
logoРеал Мадрид
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Глава РПЛ Алаев о лимите на иностранцев в тренерских штабах: «Уважаю Семина, но проблемы не вижу. Система сбалансирована»
39 минут назад
Экс-судья Фернандес о падении Винисиуса в штрафной «Алавеса»: «Явный фол на пенальти. Думаю, арбитр посчитал контакт недостаточным – тогда ВАР не вмешивается, это интерпретация»
сегодня, 18:37
«Локомотив» купит хавбека «Балтики» Петрова за 100 млн рублей (Иван Карпов)
сегодня, 18:26
Глава РПЛ Алаев за пиво на стадионах: «Проблем не будет – мы самая безопасная лига, может, не только в России. Деньги важны, и футбол конкурирует с хоккеем и другими мероприятиями»
сегодня, 18:16
Агент Чалова: «Ему некомфортно в ПАОК, виноват тренер – там все делается глупо и неправильно. Очень надеюсь, что Федор уйдет зимой»
сегодня, 18:09
Гехи – главная трансферная цель «Ман Сити» в защиту. Летом игрок «Пэлас» станет свободным агентом
сегодня, 17:59
Тест для тех, кто смотрел АПЛ еще до прихода Пепа. Справится не каждый
сегодня, 18:00Тесты и игры
Глава РПЛ Алаев о лимите: «Дегтярев как мудрый и опытный руководитель запустил дискуссию. Спасибо, что не поставил нас перед фактом. Приказ лежит, можно подписать»
сегодня, 17:28
«Если бы Винисиус не симулировал так часто, чаще зарабатывал бы пенальти. Даже в Китае знают, что он за игрок. Судьи с подозрением относятся к таким». Экс-судья Фернандес о вингере «Реала»
сегодня, 17:19
Генсек РФС Митрофанов: «На всех уровнях сборных должна быть четкая идеология и прозрачная селекция. Важно, чтобы каждый осознавал, что значит быть игроком сборной России»
сегодня, 17:15
Ко всем новостям
Последние новости
«Рома» – «Комо». Фергюсон и Пеллегрини играют. Онлайн-трансляция
7 минут назадLive
Чемпионат Италии. «Рома» против «Комо»
6 минут назад
Аморим о состоянии «МЮ»: «Нестабильность. Мы меньше проигрываем, но этого недостаточно. Мы пропускаем слишком много, это должно измениться»
19 минут назад
Гендиректор «Спартака» о низкой результативности россиян: «Понимаем, что они должны превращаться в звезд и делать разницу, но это более долгосрочный проект»
30 минут назад
«Барса» рассматривает Рюэрсона из «Боруссии» на подмену Кунде. Первые переговоры с 28-летним защитником уже состоялись (Патрик Бергер)
30 минут назад
Хименеса могут прооперировать из-за проблем с голеностопом. «Милан» ведет переговоры по Фюллькругу
46 минут назад
«Манчестер Юнайтед» – «Борнмут». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
46 минут назад
Тренер «Гвадалахары» Марти о матче c «Барсой»: «Дочери уже попросили футболки Ямаля и Педри. Они болеют за «блауграну» и подшучивали надо мной из-за дисквалификации»
58 минут назад
Чемпионат Испании. «Бетис» в гостях у «Райо Вальекано»
сегодня, 18:53
«Акрон» расстался со спортивным директором Чистяковым: «Во времена, когда могут быть введены ограничения, нужно обращать внимание на свой резерв и давать шанс воспитанникам»
сегодня, 18:37