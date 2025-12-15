Винисиус – Алонсо о падении в штрафной «Алавеса»: «Очевидный пенальти. Его не назначили, потому что это был я»

Винисиус о падении в матче с «Алавесом»: пенальти не поставили, потому что это я.

Вингер «Реала » Винисиус Жуниор пожаловался Хаби Алонсо на неназначенный пенальти во время замены в матче Ла Лиги с «Алавесом » (2:1).

На 86-й минуте встречи Винисиус упал в штрафной соперника после того, как защитник Науэль Теналья ударил бразильца по голени. Главный арбитр матча Виктор Гарсия Вердура не стал назначать пенальти , ВАР не пригласил судью к монитору.

Во время замены на 89-й минуте Алонсо сказал Винисиусу: «Это был чистый пенальти». Бразилец ответил главному тренеру: «Его не назначили, потому что это был я, это был очевидный пенальти». Момент показали в эфире Movistar.