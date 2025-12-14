  • Спортс
167

⚡ Кубок мира. Мужская сборная Норвегии выиграла эстафету, сборная Франции – 2-я, сборная Швеции – 3-я

Мужская сборная Норвегии выиграла эстафету на этапе Кубка мира в Хохфильцене.

14 декабря на Кубке мира по биатлону в Хохфильцене прошла мужская эстафетная гонка. Победу одержала сборная Норвегии.

Кубок мира по биатлону-2025/26

2-й этап

Хохфильцен, Австрия

Мужчины

Эстафета

1. Норвегия (Йоханнес Дале-Шевдал, Йохан-Олав Ботн, Стурла Хольм Лагрейд, Ветле Шостад Кристиансен) – 1:11.54,8 (0+3)

2. Франция (Фабьен Клод, Эмильен Жаклен, Кентен Фийон-Майе, Эрик Перро) – 43,1 (0+8)

3. Швеция (Йеспер Нелин, Малте Стефанссон, Мартин Понсилуома, Себастьян Самуэльссон) – 1.05,7 (0+9)

4. США (Шон Доэрти, Максим Жермен, Пол Шоммер, Кэмпбелл Райт) – 1.14,5 (0+7)

5. Германия (Давид Цобель, Филипп Наврат, Филипп Хорн, Юстус Штрелов) – 1.20,0 (1+11)

6. Италия (Элиа Дзени, Лукас Хофер, Дидье Бьона, Томмазо Джакомель) – 2.57,4 (1+8)

7. Украина (Богдан Цымбал, Виталий Мандзын, Богдан Борковский, Дмитрий Пидручный) – 3.09,6 (0+6)

8. Эстония (Рене Захна, Кристо Сиймер, Марк-Маркос Кехва, Якоб Кульбин) – 3.12,7 (0+8)

9. Чехия (Витезслав Горниг, Михал Крчмарж, Йонаш Маречек, Микулаш Карлик) – 3.12,8 (3+9)

10. Словения (Миха Довжан, Яков Фак, Антон Видмар, Ловро Планко) – 3.25,0 (2+11)

Расписание второго этапа Кубка мира по биатлону в Хохфильцене

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
