FIDE отложила рассмотрение вопроса допуска россиян из-за путаницы при голосовании
FIDE отложила рассмотрение вопроса допуска российских шахматистов.
Генассамблея Международной федерации шахмат (FIDE) отложила рассмотрение вопроса допуска российских шахматистов.
Сегодня в ходе заседания генассамблеи делегаты поддержали и полный (с флагом и гимном), и частичный (в нейтральном статусе) допуск россиян. Окончательное решение принято не было.
«Мы продолжаем юридические консультации, наши коллеги формулируют предложения, включая голосование между двумя резолюциями.
На данный момент мы перейдем к другим пунктам повестки», – сказал Дворкович в ходе заседания после перерыва.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: РИА Новости
