10

FIDE отложила рассмотрение вопроса допуска россиян из-за путаницы при голосовании

FIDE отложила рассмотрение вопроса допуска российских шахматистов.

Генассамблея Международной федерации шахмат (FIDE) отложила рассмотрение вопроса допуска российских шахматистов.

Сегодня в ходе заседания генассамблеи делегаты поддержали и полный (с флагом и гимном), и частичный (в нейтральном статусе) допуск россиян. Окончательное решение принято не было.

«Мы продолжаем юридические консультации, наши коллеги формулируют предложения, включая голосование между двумя резолюциями.

На данный момент мы перейдем к другим пунктам повестки», – сказал Дворкович в ходе заседания после перерыва.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: РИА Новости
logoФИДЕ
logoсборная России
logoАркадий Дворкович
РИА Новости
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости шахмат в любимой соцсети
Материалы по теме
Генассамблея FIDE поддержала и полный, и частичный допуск россиян к турнирам. Окончательное решение не принято
вчера, 17:35
Федерация шахмат России обратится к FIDE по вопросу возвращения флага и гимна
12 декабря, 09:20
Совет FIDE рекомендовал допустить российских шахматистов к командным соревнованиям в нейтральном статусе
12 декабря, 08:00
Главные новости
Выступающего за Словению шахматиста Федосеева лишили звания мастера спорта России
12 минут назад
Ткачев о допуске шахматистов с флагом и гимном: «Не сомневаюсь, что исполком МОК подтвердит решение ФИДЕ»
сегодня, 11:02
Дмитрий Песков: «Приветствуем решение генассамблеи ФИДЕ о допуске наших спортсменов и команд с флагом и гимном»
сегодня, 08:10
Андрей Филатов: «Сожалею, что ФИДЕ надо обращаться в МОК, чтобы решение о возврате наших государственных символов было принято окончательно»
сегодня, 08:01
«По итогам дискуссии решено, что результаты обоих голосований являются действительными». FIDE обратится в МОК за консультацией по вопросу допуска россиян
вчера, 20:01
Генассамблея FIDE поддержала и полный, и частичный допуск россиян к турнирам. Окончательное решение не принято
вчера, 17:35
Федерация шахмат России обратится к FIDE по вопросу возвращения флага и гимна
12 декабря, 09:20
Совет FIDE рекомендовал допустить российских шахматистов к командным соревнованиям в нейтральном статусе
12 декабря, 08:00
Freestyle Chess. 5-й этап. Карлсен уступил в финале Ароняну
11 декабря, 19:57
14-летний турецкий шахматист Эрдогмуш станет самым молодым игроком в топ-50 рейтинга ФИДЕ, побив рекорд Карлсена
11 декабря, 08:07
Ко всем новостям
Последние новости
Суперфинал чемпионата России (жен). Шухман одержала победу, Гарифуллина – 2-я
12 октября, 18:28
Умерла мама Яна Непомнящего
9 июля, 07:16
UzChess Cup. 3-й тур. Непомнящий сыграл вничью с Эригайси, Абдусатторов победил Раппорта и другие результаты
21 июня, 20:18
Сергей Карякин: «В России много молодых талантливых шахматистов: Шогджиев, Землянский и другие. Мы должны поддерживать ребят и много работать с ними»
4 июня, 08:06
Александр Ткачев: «Галицкий неплохо играет в шахматы, сеанс одновременной игры – обязательная часть при выпуске в его академии»
26 мая, 06:32
Артемьев, Абдусатторов и Федосеев прошли на Esports World Cup по шахматам
22 мая, 19:15Киберспорт
Жавохир Синдаров стал игроком киберспортивного клуба Vitality по шахматам
17 мая, 14:55Киберспорт
Гран-при ФИДЕ (жен). 6-й этап. Анна Музычук победила, Чжу Цзиньэр – 2-я, Тань Чжунъи – 3-я
15 мая, 18:13
Чемпионат Азии по шахматам-2025 (жен). Сун Юйсинь победила, Боднарук – 6-я, Гунина – 7-я
15 мая, 17:16
Гран-при ФИДЕ (жен). 6-й этап. Вайшали сыграла вничью с Тань Чжунъи, Чжу Цзиньэр разошлась миром с Баделько, другие результаты
14 мая, 18:31