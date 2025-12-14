FIDE отложила рассмотрение вопроса допуска россиян из-за путаницы при голосовании

FIDE отложила рассмотрение вопроса допуска российских шахматистов.

Генассамблея Международной федерации шахмат (FIDE) отложила рассмотрение вопроса допуска российских шахматистов.

Сегодня в ходе заседания генассамблеи делегаты поддержали и полный (с флагом и гимном), и частичный (в нейтральном статусе) допуск россиян. Окончательное решение принято не было.

«Мы продолжаем юридические консультации, наши коллеги формулируют предложения, включая голосование между двумя резолюциями.

На данный момент мы перейдем к другим пунктам повестки», – сказал Дворкович в ходе заседания после перерыва.