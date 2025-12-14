«Россия 25» Ротенберга разгромила Казахстан (9:0) и выиграла Кубок Первого канала

В Новосибирске «Россия 25» завершила Кубок Первого канала матчем с Казахстаном.

На Кубке Первого канала в Новосибирске «Россия 25» под руководством Романа Ротенберга обыграла сборную Казахстана со счетом 9:0.

Российская команда стала победителем Кубка Первого канала.

Кубок Первого канала

«Россия 25» – Казахстан – 9:0 (4:0, 3:0, 2:0)

1:0 – 13 Абросимов (Джиошвили, Елесин)

2:0 – 13 Сурин (Иванов, Карпухин)

3:0 – 14 Сурин (Сафонов, Соркин)

4:0 – 17 Полтапов

5:0 – 29 Полтапов (Елесин)

6:0 – 36 Аймурзин (Юдин, Лямкин)

7:0 – Силантьев (Елесин, Канцеров)

8:0 – 43 Лямкин (Полтапов, Абрамов)

9:0 – Ильенко (Абросимов, Гончарук)

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Положение команд: «Россия 25» – 4 (2), Беларусь – 2 (2), Казахстан – 0 (2).

4 истории вокруг победы «России 25» Ротенберга

Стивен Сигал приехал на матч «России 25»! Ротенберг даже провел его в раздевалку

Ротенберг не тренировал полгода. Чем он занимался все это время?