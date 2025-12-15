  • Спортс
  • Гершкович о «Локо»: «Уход Баринова будет потерей, но не смертельной. Есть масса молодых, они развиваются»
Член исполкома РФС Михаил Гершкович высказался о ситуации с истекающим контрактом Дмитрия Баринова с «Локомотивом».

– В «Локомотиве» хорошо руководит Нагорных, длительное время занимавшийся спортивными направлениями, опытный в этом плане. Сейчас туда пришел еще Ротенберг, человек из футбола. Там в управленческой структуре клуба все выстроено правильно. 

Главный тренер Галактионов не подводит, прогрессирует, как и молодые футболисты. Бывают какие-то локальные спады, а в целом команда уверенно движется вперед. Хочется пожелать «Локомотиву» дальнейшего прогресса и участия в борьбе за самые высокие места.

– Непонятно, останется или уйдет Баринов.

– Трудно влезть в эту ситуацию. Он игрок стартового состава, основополагающий футболист команды, но в «Локомотиве» масса молодых ребят, которые развиваются. Если Баринов уйдет, это, конечно, будет потеря, но не смертельная, – сказал Гершкович.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Евро-футбол.ру»
