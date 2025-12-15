Тренер «Алавеса» о падении Винисиуса в штрафной: «За это надо давать либо пенальти, либо вторую желтую»
Тренер «Алавеса» о падении Винисиуса в штрафной: это либо пенальти, либо 2-я желтая.
Тренер «Алавеса» Эдуардо Коудет оценил эпизод с неназначением пенальти в конце матча Ла Лиги с «Реалом» (1:2).
На 86-й минуте вингер «Мадрида» Винисиус упал в штрафной соперника после того, как защитник Науэль Теналья ударил бразильца по голени. Главный арбитр матча Виктор Гарсия Вердура не стал назначать пенальти, ВАР не пригласил судью к монитору.
«На мой взгляд, за это надо давать либо пенальти, либо вторую желтую карточку [Винисиусу]», – сказал Коудет.
Первое предупреждение Винисиус получил на 80-й минуте за фол на Карлосе Висенте.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Madrid Xtra
