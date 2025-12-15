Тренер «Алавеса» о падении Винисиуса в штрафной: «За это надо давать либо пенальти, либо вторую желтую»

Тренер «Алавеса» о падении Винисиуса в штрафной: это либо пенальти, либо 2-я желтая.

Тренер «Алавеса » Эдуардо Коудет оценил эпизод с неназначением пенальти в конце матча Ла Лиги с «Реалом » (1:2).

На 86-й минуте вингер «Мадрида» Винисиус упал в штрафной соперника после того, как защитник Науэль Теналья ударил бразильца по голени. Главный арбитр матча Виктор Гарсия Вердура не стал назначать пенальти , ВАР не пригласил судью к монитору.

«На мой взгляд, за это надо давать либо пенальти, либо вторую желтую карточку [Винисиусу ]», – сказал Коудет.

Первое предупреждение Винисиус получил на 80-й минуте за фол на Карлосе Висенте.