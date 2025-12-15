  • Спортс
  • Итурральде о неназначенном пенальти на Винисиусе: «Был контакт и нырок. Очень похоже на эпизод с Родриго в игре с «Жироной»
62

Итурральде о неназначенном пенальти на Винисиусе: «Был контакт и нырок. Очень похоже на эпизод с Родриго в игре с «Жироной»

Бывший арбитр Эдуардо Итурральде Гонсалес объяснил, почему в пользу «Реала» не назначили 11-метровый в конце матча Ла Лиги с «Алавесом» (2:1).

На 86-й минуте вингер «Мадрида» Винисиус упал в штрафной соперника после того, как защитник Науэль Теналья ударил бразильца по голени. Главный арбитр матча Виктор Гарсия Вердура не стал назначать пенальти, ВАР не пригласил судью к монитору.

«Был контакт и нырок. Это очень похоже на эпизод с Родриго в игре с «Жироной» (1:1).

Сегодня в Виго (в матче «Сельта» – «Атлетик» (2:0) – Спортс”) был эпизод, в который, как мне казалось, ВАР не должен был вмешиваться. Здесь – то же самое. В рамках обзора они [судейский комитет] должны объяснить, почему они зафиксировали фол в Виго, а здесь – нет. 

Проблема в критериях и последовательности. Если в один и тот же игровой день они фиксируют это в Виго, то должны фиксировать и здесь», – сказал Итурральде.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: As
