Агент Гайча: «Адольфо проведет вторую часть сезона в «Крыльях»

Агент Гайча: Адольфо проведет вторую часть сезона в «Крыльях».

Агент Адольфо Гайча опроверг слухи о том, что форвард покинет зимой «Крылья Советов».

Нападающий ЦСКА выступает за самарский клуб на правах аренды до конца сезона. В 3 матчах текущего чемпионата РПЛ аргентинец не отметился результативными действиями.

«Информация о том, что Гайч не поедет на сборы с «Крыльями Советов», неверна. Он должен быть вместе с командой 7 января. 

Сейчас можно с уверенностью сказать, что Адольфо проведет вторую часть сезона в «Крыльях», — сказал Пабло Каро.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
