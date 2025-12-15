Агент Гайча: Адольфо проведет вторую часть сезона в «Крыльях».

Агент Адольфо Гайча опроверг слухи о том, что форвард покинет зимой «Крылья Советов».

Нападающий ЦСКА выступает за самарский клуб на правах аренды до конца сезона. В 3 матчах текущего чемпионата РПЛ аргентинец не отметился результативными действиями.

«Информация о том, что Гайч не поедет на сборы с «Крыльями Советов», неверна. Он должен быть вместе с командой 7 января.

Сейчас можно с уверенностью сказать, что Адольфо проведет вторую часть сезона в «Крыльях», — сказал Пабло Каро.