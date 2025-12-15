  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Угаров о расизме: «Тема преувеличена, и не нужно особо обращать на это внимание. В РПЛ точно проблем с этим нет»
7

Угаров о расизме: «Тема преувеличена, и не нужно особо обращать на это внимание. В РПЛ точно проблем с этим нет»

Угаров: тема с расизмом преувеличена, в РПЛ точно проблем с этим нет.

Бывший футболист «Зенита» Денис Угаров высказался насчет расизма в футболе.

«Это такие стычки местного масштаба. Все бывает в порыве борьбы, когда русскоговорящие игроки между собой общаются на поле, выскакивают какие-то оскорбления.

Не думаю, что на это нужно обижаться. Я думаю, что тема с расизмом сейчас в мире преувеличена, и не нужно особо обращать на это внимание. У нас в РПЛ точно проблем с этим нет», — cказал Угаров.

Что делать с Хаби Алонсо?32628 голосов
Увольнять сейчасРеал Мадрид
Не увольнять сейчасХаби Алонсо
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Евро-футбол.ру»
дискриминация
logoпремьер-лига Россия
Денис Угаров
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Он черный, но после нашего разговора будет белым». Тренер ЮАР осудил игрока за опоздание на сбор и назвал его агента «маленькой женщиной». Политики призвали расследовать расизм и сексизм
13 декабря, 21:41
Кала об обвинениях в том, что он назвал Диакаби «черным дерьмом»: «Я стал жертвой публичного линчевания. Где презумпция невиновности? Влез политик, который даже не знал, где находится Кадис»
11 декабря, 12:56
Хески о расизме в адрес его сыновей 4-6 лет: «На стадионах это тоже есть, но соцсети усугубили ситуацию. Люди теперь могут оскорблять кого угодно и когда угодно»
9 декабря, 16:55
Главные новости
Глава РПЛ Алаев о лимите: «Дегтярев как мудрый и опытный руководитель запустил дискуссию. Спасибо, что не поставил нас перед фактом. Приказ лежит, можно подписать»
25 минут назад
«Если бы Винисиус не симулировал так часто, чаще зарабатывал бы пенальти. Даже в Китае знают, что он за игрок. Судьи с подозрением относятся к таким». Экс-судья Фернандес о вингере «Реала»
34 минуты назад
Генсек РФС Митрофанов: «На всех уровнях сборных должна быть четкая идеология и прозрачная селекция. Важно, чтобы каждый осознавал, что значит быть игроком сборной России»
38 минут назад
Гендиректор «Спартака»: «Академия клуба работала не так эффективно в последние годы. У тренеров появится KPI – не выиграть все 22 матча, а подготовить игроков»
54 минуты назад
Глава РПЛ Алаев о лимите: «Более логичным было бы обсуждение и изменения перед сезоном-22/23, если бы нам сказали: «Давайте поскромнее, переставим акценты»
сегодня, 16:43
Мареска о словах про отсутствие поддержки в «Челси»: «Я достаточно ясно выразился, мне нечего добавить. Завтра мы можем выйти в третий полуфинал за мои 18 месяцев в клубе»
сегодня, 16:33
Пономарев о легионерах: «Сволочи совсем обнаглели, ни во что нас не ставят. Учителя, врачи получают копейки, пенсии кошмар, а у этих колоссальные деньги. Артисты что творят? Чокнулись»
сегодня, 16:29
У Алонсо в «Реале» почти нет права на ошибку. Клуб хотел бы оставить тренера, пока позволяют результаты, но есть сомнения относительно проекта (The Athletic)
сегодня, 16:15
Он играл с Педри и Хави, а сейчас стал проповедником. Вспомните экс-футболиста «Барсы»?
сегодня, 16:00Тесты и игры
Перес о судье ВАР в игре с «Алавесом»: «Он угрожал принять меры против «Реала» накануне финала Кубка. И вот за фолы на Винисиусе и Родриго не дают пенальти»
сегодня, 15:49
Ко всем новостям
Последние новости
Газизов о «Динамо» Махачкала: «Выбор тренера – одно из сложнейших решений. Я приверженец отечественной школы, Гаджиев тоже, думаю. Ведем консультации»
10 минут назад
Фигу о ЧМ-2026: «Испания – один из главных претендентов на победу, Португалия надеется выйти в финал. Также я верю в шансы Бразилии и Аргентины»
24 минуты назад
Тихий про «Серик Беледиеспор»: «Ни одной зарплаты так и не выплатили, на связь никто не выходил. Обратился в ФИФА с просьбой разобраться и принять меры»
49 минут назад
Команда «Куинз Парк Рейнджерс» U13 из-за расистского оскорбления снялась с турнира в Италии. Судья и организаторы не обратили внимание на эпизод и не приняли меры
сегодня, 16:50
Аморим о воспитанниках «МЮ»: «У Майну были возможности, Амассу трудно в Чемпионшипе, Оби-Мартин не всегда выходит в старте в U21. Все зависит от тренировок и матчей»
сегодня, 16:21
Шалимов о Станковиче: «Он получил хорошую неустойку и сразу же забыл о «Спартаке». Сказалось то, что он не имел жесткой конкуренции в Сербии и Венгрии, не знал наш чемпионат»
сегодня, 16:08
Тиаго Силва может покинуть «Флуминенсе» и поиграть в Европе. 41-летний бразилец хотел бы выступить на ЧМ-2026
сегодня, 15:59
«Интер Майами» Месси подписал экс-защитника «Реала», «МЮ», «Тоттенхэма» и «Атлетико» Регилона
сегодня, 15:29
«Милан» и Салемакерс продлили контракт до лета 2031 года
сегодня, 15:11
«Манчестер Юнайтед» – «Борнмут». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
сегодня, 14:30