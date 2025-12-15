Угаров о расизме: «Тема преувеличена, и не нужно особо обращать на это внимание. В РПЛ точно проблем с этим нет»

Угаров: тема с расизмом преувеличена, в РПЛ точно проблем с этим нет.

Бывший футболист «Зенита» Денис Угаров высказался насчет расизма в футболе.

«Это такие стычки местного масштаба. Все бывает в порыве борьбы, когда русскоговорящие игроки между собой общаются на поле, выскакивают какие-то оскорбления.

Не думаю, что на это нужно обижаться. Я думаю, что тема с расизмом сейчас в мире преувеличена, и не нужно особо обращать на это внимание. У нас в РПЛ точно проблем с этим нет», — cказал Угаров.