Угаров о расизме: «Тема преувеличена, и не нужно особо обращать на это внимание. В РПЛ точно проблем с этим нет»
Угаров: тема с расизмом преувеличена, в РПЛ точно проблем с этим нет.
Бывший футболист «Зенита» Денис Угаров высказался насчет расизма в футболе.
«Это такие стычки местного масштаба. Все бывает в порыве борьбы, когда русскоговорящие игроки между собой общаются на поле, выскакивают какие-то оскорбления.
Не думаю, что на это нужно обижаться. Я думаю, что тема с расизмом сейчас в мире преувеличена, и не нужно особо обращать на это внимание. У нас в РПЛ точно проблем с этим нет», — cказал Угаров.
Что делать с Хаби Алонсо?32628 голосов
Увольнять сейчас
Не увольнять сейчас
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Евро-футбол.ру»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости