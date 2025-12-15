1

«Рома» – «Комо». Онлайн-трансляция начнется в 22:45

«Рома» сыграет с «Комо».

«Рома» примет «Комо» в 15-м туре Серии А.

Матч пройдет на Олимпийском стадионе в Риме.

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 22:45 по московскому времени.

Встречу в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
