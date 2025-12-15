Стефен Карри набрал 48 очков (12 трехочковых) и обошел Майкла Джордана, став рекордсменом НБА по количеству матчей с 40+ очками в возрасте 30 лет и старше
Карри побил очередной рекорд, набрав 48 очков.
Суперзвезда «Голден Стэйт» Стефен Карри провел очередной сверхрезультативный матч, набрав 48 очков в проигранном матче с «Портлендом» (131:136).
Карри реализовал 16 из 26 бросков с игры, включая рекордные для него в сезоне 12 трехочковых (из 19 попыток), а также 4 из 4 штрафных.
Благодаря этому выступлению 37-летний защитник стал рекордсменом НБА по количеству игр с 40+ очками после достижения 30-летнего возраста, превзойдя легендарного Майкла Джордана, у которого таких матчей было 45.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети НБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости